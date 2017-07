Tenü dunkelblau für alle Polizeien

Wer in den nächsten Wochen in Zürich oder Winterthur eine Stadtpolizistin oder einen Streifenpolizisten sieht und denkt, irgendetwas sei seltsam, hat recht. Denn sie oder er ist Teil eines grossen Tests. Eines Uniformtests. Zwölf Kantonspolizeien, etliche Stadt- und Gemeindepolizeien und die Transportpolizei der SBB wollen die Arbeitsuniformen künftig gemeinsam beschaffen. Das senkt die Kosten und erhöht die Corporate Identity aller Polizeikorps.

Jedenfalls sollen in Zukunft alle dunkelblau tragen. Also auch dunkelblaue Hemden. Das ist zum Beispiel für die Stadtzürcher gewöhnungsbedürftig. Denn seit Menschengedenken tragen die Stadtpolizistinnen und -polizisten hellblau. Stapo-Medienchef Marco Cortesi will den Wechsel nicht kommentieren: «Ob die mögliche Veränderung einige wehmütig machen wird, kann ich nicht beurteilen.» Grundsätzlich findet er es aber sinnvoll, wenn alle Polizistinnen und Polizisten dieselbe Uniform tragen.

Enger geschnitten

Bei der Stadtpolizei werden ab dem 15. Juli 72 Polizeiangehörige mit der neuen Uniform in den Strassen anzutreffen sein, davon etwa ein Drittel Frauen. Von der Kantonspolizei Zürich, welche zusammen mit den Bernern den Lead hat bei der nationalen Uniformerneuerung, werden es ab nächster Woche 30 Korpsangehörige sein. Gemäss Kapo-Medienchef Werner Schaub sind die neuen Uniformen etwas enger geschnitten und entsprechend körperbetonter. Das Material entspricht eher modernen Outdoor-Kriterien, und es wird das Zwiebelschalenprinzip eingeführt. Die einen sind eben weniger grosse Gfrörli als andere und brauchen weniger Schichten.

Im Moment ist ohnehin weniger die Kälte das Thema als die Hitze. Deshalb werden viele Beamte die kurzärmlige Neuerung begrüssen: «Auf das Polo-Shirt freuen sich die Kolleginnen und Kollegen besonders», weiss Schaub. Vielleicht auch, weil dann die Krawattenpflicht entfällt. Die Farbe ist bei der Kantonspolizei kein Thema, denn sie trägt bereits jetzt dunkelblau.

Blick auf den Badge

Unterscheiden wird man die Adliswiler Stadtpolizistin vom Zolliker Gemeindepolizisten künftig nur noch am Badge, der am rechten Oberarm angenäht ist, und an den Schulterpatten. Auch die Krawatte kann variieren.

Erweisen sich die Uniformen im Praxistest bis Februar 2018 als tauglich, werden sie im Verlauf des Jahres 2018 definitiv angeschafft. Es machen fast alle Korps des Polizeikonkordats Nordwestschweiz (Aargau, Basel-Landschaft, Bern und Solothurn), alle Korps des Ostschweizer Polizeikonkordats (beide Appenzell, Glarus, Graubünden, Schaffhausen, St. Gallen , Thurgau und die Städte Chur und St. Gallen ), die SBB-Transportpolizei sowie sämtliche Polizeikorps im Kanton Zürich mit.

(Tages-Anzeiger)