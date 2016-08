Winterthurer «Islamisten-Leitwolf» bleibt im Gefängnis

Mario Stäuble. Aktualisiert am 25.08.2016 Drucken

Ein Gericht verlängerte die Untersuchungshaft des mutmasslichen Jihadisten bis Mitte November.

Der 30-jährige Italiener S. sitzt seit Februar im Regionalgefängnis Bern. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, sich für den IS an Kampfhandlungen in Syrien beteiligt zu haben. Mitte August lief die Untersuchungshaft ab; nun hat das zuständige Zwangsmassnahmengericht die Haft bis zum 15. November verlängert, wie ein Sprecher der Bundesanwaltschaft mitteilt.

S. bestreitet gar nicht, nach Syrien gereist zu sein, wo er sich in einem Camp aufhielt. Laut einem früheren Haftentscheid des Bundesstrafgerichts hielt er dort Nachtwache, teils schwer bewaffnet. Ebenso wenig ist umstritten, dass der muskulös gebaute Italiener zum sunnitischen Islam übergetreten ist und Sympathien für das IS-Gedankengut hegt.

S. sagt aber, er habe in Syrien nur Hilfsgüter verteilen wollen. Diese Aussage tat das Bundesstrafgericht allerdings als «reine Schutzbehauptung» ab. Im Raum steht nun ein Verstoss gegen das sogenannte IS-Gesetz: Wer sich an der Terrororganisation beteiligt oder sie unterstützt, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen.

Schnelle Autos und Koran-Zitate

In Winterthur gehörte S. gemäss Recherchen des Kriegsreporters Kurt Pelda zu den Drahtziehern bei der Radikalisierung von muslimischen Jugendlichen. So soll er Teenagern Handyvideos mit IS-Gesängen gezeigt haben. Bei einem jungen Geschwisterpaar besteht laut Bundesstrafgericht eine «sehr hohe Wahrscheinlichkeit», dass S. es zur Reise ins IS-Gebiet verleitet habe. Er verkehrte in der inzwischen bekannten An’Nur-Moschee, ebenso war er in die oft kritisierte Koran-Verteilaktion «Lies!» involviert. Seine Internetprofile hinterlassen einen widersprüchlichen Eindruck: Bilder von schnellen Autos wechseln sich ab mit Koran-Zitaten.

Gleichzeitig ermittelt auch die Zürcher Justiz wegen Verdachts auf Betrug gegen S. Die hiesige Staatsanwaltschaft hatte ihn im Februar deswegen verhaften lassen.

(Tages-Anzeiger)