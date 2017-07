3240 Franken Mietpreis an der Haltestelle Paradeplatz

Wer eine neue Wohnung in der Stadt Zürich sucht, achtet auf verschiedene Faktoren. Am wichtigsten ist wohl der Mietpreis. Aber die gute Anbindung an das lokale Tramnetz spielt meist auch eine wichtige Rolle. Daher hat das Immobilienportal Homegate die Mietpreise mit dem Nahverkehr verknüpft und eine Karte in Form des Tramliniennetzes erstellt.

Sie zeigt: Die Mieten in Zürich einer durchschnittlichen Drei-Zimmer-Wohnung mit 70 Quadratmeter liegen zwischen 1630 und 3240 Franken. Letzteres zahlt man monatlich am Paradeplatz, dem teuersten Pflaster der Stadt. Richtig ins Geld gehen aber auch Wohnungen am Bürkliplatz, an der Börsenstrasse, am Rennwegoder, am Bahnhof Stadelhofen und bei der Rudolf-Brun-Brücke, wo man jeweils über 3000 Franken im Monat hinblättern muss.

Als teuerstes Quartier gilt der Kreis 1 mit dem Paradeplatz, Bürkliplatz und Rathaus sowie der Kreis 8 entlang der Seefeldstrasse. Eine Wohnung lässt sich aber auch für knapp die Hälfte der Spitzenmieten finden, wie die Entwicklung entlang der Tramlinie 9 zeigt.

Am günstigsten wird mit durchschnittlich 1630 Franken bei der Haltestelle Schörlistrasse im Kreis 12 gewohnt. Aber auch dort entstehen laut Homegate neue Projekte wie Dienstleistungsgebäude, Wohnsiedlungen und öffentliche Bauten, welche die Mieten über die nächsten Jahre verändern werden. Generell gilt: Je zentraler die Wohnung in Zürich, desto höher die Mieten. (wig./tse)