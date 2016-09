«Beim Stadionnamen darf die Stadt mitreden»

ZSC-Präsident Walter Frey spricht im Interview mit baz.ch/Newsnet über Stadionnamen und Rücktrittspläne.

Herr Frey, vor zwei Jahren sagten Sie in einem Interview mit baz.ch/Newsnet zum Thema neues Stadion: «Die Hoffnung stirbt zuletzt.» Haben Sie vor der Abstimmung gebibbert?

Ja, das habe ich. Private Sportprojekte haben es in der Stadt Zürich schwer.

Worauf führen Sie den Abstimmungssieg zurück?

Wir haben alle Fakten auf den Tisch gelegt und gezeigt, dass es mit den ZSC Lions so nicht weitergehen kann. Ich glaube, das ist bei den Stimmbürgern angekommen.

Nein zum Fussballstadion vor drei Jahren, Ja zum Eishockeyarena heute. Haben Sie Tipps an die Promotoren des nächsten Fussballprojekts?

Diese würde ich gerne weitergeben – wenn ich sie denn hätte. Man muss der Bevölkerung einfach aufzeigen, dass man in der Lage ist, das Projekt sauber und anständig durchzuführen und dass sie einen Vorteil hat, wenn sie Ja sagt. Dazu gehört Klinkenputzen und viel Überzeugungsarbeit leisten. Es hilft auch sehr, wenn sich Private finanziell engagieren. Das zeigt, dass sie ernsthaft an das Projekt glauben.

Was bedeutet das Ja für die ZSC Lions – ist jetzt alles gut?

(lacht) Nein, noch nicht. Nun haben wir die erste Hürde übersprungen. Es war aber eine grosse. Deshalb würde ich von einem Meilenstein sprechen.

Was freut Sie am meisten?

Mein Herz hat immer für die Junioren geschlagen. Ich freue mich stets, wenn ich deren Begeisterung für den Sport sehe. Ich bin glücklich, dass wir unserem Nachwuchs nun bessere Bedingungen anbieten können. Aber natürlich freue ich mich auch für die Profis. Wenn sie gute Resultate bringen, erhält der Eishockeysport in Zürich grössere Beachtung.

Wie haben Sie die Vertragsverhandlungen mit der Stadt und den Abstimmungskampf erlebt?

Als sehr sachlich und gut. Das ging von den Stadtbehörden übers Parlament bis zum Abstimmungskampf so. Wir wurden mit sehr vielen Fragen konfrontiert, wir haben versucht, sie alle zu beantworten. Hier muss ich unserem CEO ein Kränzchen winde. Peter Zahner hat einen hervorragenden Job gemacht. Er hat gut verhandelt und immer offen und transparent kommuniziert.

Die Gegner sagten, die Stadt vergebe mit dem 120-Millionen-Darlehen Risikokapital, weil niemand garantieren könne, dass die ZSC Lions in den nächsten 60 Jahren oberklassig spielen werden. Was entgegnen Sie?

Eine hundertprozentige Garantie gibt es natürlich nie. Aber es sagt niemand, dass man nicht auch als Unterklassiger in diesem Stadion spielen kann. Zudem ist es ja kein Darlehen in die Luft hinaus - die Stadt erhält das Stadion, wenn etwas schief laufen würde.

Seit 66 Jahren spielt der ZSC im Hallenstadion – tut es nicht ein bisschen weh, den Kultstandort in Oerlikon zu verlassen?

Selbstverständlich tut das weh. Ich habe als Knabe meinen ersten Eishockeymatch im Hallenstadion gesehen. Das prägt, auch wenn ich später selber bei den Grasshoppers Hockey gespielt habe. Aber heute sind die Bedingungen für uns so schlecht geworden, dass wir eine neue Lösung brauchten.

Bedeutet das neue Stadion mit bedeutend besseren Catering- und Marketingmöglichkeiten für Sie persönlich, dass Sie sich nach 20 Jahren guten Gewissens als Mäzen, der das Millionendefizit Ende Saison begleicht, zurückziehen können?

Zunächst freue ich mich, dass nun die Grundlage geschaffen werden konnte, dass die ZSC Lions als Organisation selbsttragend sein können – natürlich immer vorausgesetzt, dass das Stadion alle weiteren Hürden wie Umzonung, Gestaltungsplan und Baubewilligung nimmt. Zum Präsidium: Wir werden dies nun im Verwaltungsrat besprechen und dann jenen an die Spitze stellen, den es gerade braucht.

Das tönt wie eine Ankündigung, dass Sie den Präsidentenposten bald abgeben.

Ich kündige nichts an. Wir haben kürzlich den Verwaltungsrat erweitert...

...mit Swiss-Life-Chef Rolf Dörig und dem zurückgekehrten Peter Spuhler – zwei valablen Kandidaten...

(unterbricht) Es kann jeder mein Nachfolger werden – zumindest als Präsident. Als Mäzen sieht es vielleicht anders aus.

Werden Sie die Stadioneröffnung als Präsident der ZSC Lions erleben?

(lacht) Ich weiss nicht, ob ich sie als Präsident erleben werde. Ich hoffe, dass ich dann überhaupt noch lebe.

Sie, Peter Spuhler und die Swiss Life zahlen je 12 Millionen ans Vorhaben und haben sich im Abstimmungskampf auffällig zurückgehalten. Weshalb?

Wir wollten nicht, dass die Abstimmung personalisiert wird. Zudem wollten wir sicherstellen, das wir mit einer Stimme sprechen. Und diese Stimme war CEO Peter Zahner. Er ist schliesslich auch jener, der das Projekt realisieren muss.

Hat es auch damit zu tun, dass Herr Spuhler und Sie auch als Exponenten der SVP wahrgenommen werden, welche in der Stadt Zürich Abwehrreflexe hervorrufen?

Wir wollten die Vorlage nicht verpolitisieren. Es ging um eine Sachabstimmung.

Gab es Anfeindungen? Oder das Gegenteil: Anerkennung für Ihr finanzielles Engagement?

Es gab nur wenige Reaktionen, was mich überrascht hat. Aber es gab auch politische Gegner, welche mir für das gelungene Projekt gratuliert haben.

Wird das Stadion nun Emil-Frey-Arena oder Swiss-Life-Kampfbahn heissen?

(lacht) Sicher nicht Walter-Frey-Stadion. Die Vergabe des Naming Rights soll ja etwas in die Kasse spülen. Und dieses Geld sollte nicht aus den Kassen jener kommen, die schon jetzt viel investiert haben. Ausserdem darf ja auch die Stadt mitreden beim Stadionnamen.

Herr Frey, heute haben Sie in der Stadt als Autoverkäufer und SVP-Politiker die Abstimmung zu den Erhöhungen der Parkgebühren verloren, aber als ZSC-Präsident den Urnengang zum Stadion gewonnen. Was überwiegt: der Ärger oder die Freude?

Es gleicht sich aus. Ich habe mich sehr geärgert, dass die Parkplatzgebühren erhöht werden. Anderseits hat das Volk bei den Bundesvorlagen weise entschieden.

(baz.ch/Newsnet)