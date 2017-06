Carlos hat wieder zugeschlagen

Der unter dem Pseudonym Carlos landesweit bekannt gewordene Straftäter sitzt in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies eine 18-monatige Freiheitsstrafe ab. Der 21-jährige Schweizer war im März vom Bezirksgericht Zürich wegen versuchter schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen worden.

Nun hat Carlos erneut zugeschlagen. Laut einer zuverlässigen Quelle hat Carlos gestern Mittwochmittag einen Aufseher spitalreif geschlagen. Zu den Gründen ist nichts Weiteres bekannt. Der Vorfall ist offenbar kein Einzelfall. Schon rund ein Monat zuvor hatte Carlos in der Pöschwies einen pädophilen Häftling geschlagen. Rebecca de Silva, Sprecherin des Amtes für Justizvollzugs, will die Vorfälle nicht kommentieren.

Nach Moschee-Spruch zugeschlagen

Am letzten Prozess im März war es um einen Streit im Tram in Zürich-Altstetten gegangen. Carlos hatte einem flüchtigen Bekannten einen Kinnhaken verpasst und den Kiefer gebrochen. Grund für den Streit: Carlos hatte dem Bekannten gesagt, er solle nicht «herumgangstern», sondern in die Moschee gehen, worauf dieser geantwortet hatte, das müsse jeder für sich entscheiden.

In der Verhandlung hatte der Staatsanwalt aus dem psychiatrischen Gutachten zitiert. Laut dem Psychiater hat Carlos eine schwere dissoziale Persönlichkeitsstörung. Er nehme die Umwelt diffus feindselig, missgünstig und einschränkend wahr. Gegen diese müsse er sich wehren. Carlos sehe seine Defizite nicht ein und wolle sich nicht helfen lassen.

Administrativuntersuchung hängig

Fazit: Carlos sei weder therapiewillig noch therapiefähig. Eine Massnahme für junge Erwachsene, bei der Carlos endlich schreiben und lesen lerne und eine Lehre machen kann, kam für das Gericht deshalb nicht in Betracht. Am Prozess kam auch das Thema Verwahrung zur Sprache. Sowohl der Staatsanwalt als auch der Richter hatten deutlich gemacht, dass bei einer ähnlichen zukünftigen Tat eine Verwahrung ernsthaft geprüft würde.

Noch hängig ist die Administrativuntersuchung der Justizdirektion über Carlos' angeblich unmenschliche Behandlung im Gefängnis in Pfäffikon, in dem er während der Untersuchungshaft untergebracht war. Der Verteidiger hatte am Prozess im März die damaligen Haftbedingungen stark kritisiert. Grund für die Behandlung waren Streitereien mit Insassen und Personal. (Tages-Anzeiger)