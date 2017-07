Mit ganz feiner Klinge

Der Hammer saust mit einem lauten Knall auf den Amboss nieder und schmiedet das darauf platzierte, glühende Stück Stahl. In der Luft liegt der Geruch von versengtem Metall, der mit Gas befeuerte Schmiedeofen faucht. Willkommen in der Werkstatt von Marco Guldimann!

Zwischen dem Ofen, einer Trennschleifmaschine, die mit markerschütterndem Kreischen ihre Arbeit verrichtet, und einer Spindelpresse, die Kräfte von bis zu 60 Tonnen überträgt, stellt Guldimann in einem langwierigen Prozess seine Messer her. Erst mit archaischer Gewalt, schliesslich mit der Exaktheit und Filigranität eines Goldschmieds.

Die Kundenliste des 30-Jährigen liest sich wie das Who’s who der Schweizer Gastronomie: Der legendäre Sonnenberg-Patron Jacky Donatz besitzt ein Guldimann-Messer, ebenso Fabian Fuchs vom Equi-Table oder Patrick Marxer vom Wetziker Label Das Pure. Selbst bis in die USA hat sich die Qualität der Messer aus Schwamendingen herumgesprochen, und so arbeitet auch Curtis Duffy, der Küchenchef des mit drei «Michelin»-Sternen ausgezeichneten Restaurants Grace in Chicago, mit einem.

Ehe Guldimann mit dem Schmieden beginnt, unterhält er sich eingehend mit seinen Kunden – und geht dabei vor wie der Chef einer Partnervermittlung. Er zeichnet Wünsche und Charaktereigenschaften der Inter­essenten auf, um schliesslich zusammen mit diesen eine Skizze des Traummessers zu erstellen. Während des Schmiedeprozesses hat er die mit allerlei Notizen versehene Vorlage stets in Sichtweite.

«Das perfekte Messer gibt es nicht. Wohl aber gibt es Messer, die sehr genau auf die Anforderungen eines einzelnen Menschen zugeschnitten sind», sagt der Schmied. Durch das Sondierungsgespräch lasse sich der Nutzwert um rund 30 Prozent steigern. Wenn bei einer Klinge alles der Schärfe und der Exaktheit untergeordnet worden sei, brauche sie besonders sorgfältige Benutzer; wer eher grob arbeite und es mit der Pflege nicht so genau nehme, sei dagegen mit einem etwas robusteren Messer besser bedient. Oder anders ausgedrückt: Ein Hobbykoch, der mal Gemüse und mal Fleisch schneidet, braucht ein anderes Produkt als ein japanischer Sushimeister. «Der Vorzug meiner Messer liegt also auch darin, dass sie im wahrsten Sinn des Wortes custom-made – also auf detaillierte Bestellung angefertigt – sind», erklärt Guldimann.

Die erotische Komponente

Wie jedes Luxusobjekt hat natürlich auch ein Messer dieser Preisklasse eine Art erotische Komponente. Während sich der Schmied vor allem für Handling und Wertigkeit interessiert, liegt vielen Kunden sehr viel an der Optik. Sie wünschen sich eine Klinge mit Damast an den Aussenseiten. Dieser besteht aus mehrere Hundert Mal gefaltetem Stahl und weist eine entsprechende Maserung auf. «Das ist schon sehr attraktiv», findet auch Guldimann.

Für die Brigade des Zweistern­lokals Ecco im Zürcher Hotel Atlantis by Giardino hat er einen speziellen, sehr feinen Damast mit rund 600 Lagen angefertigt. Das Messer besteht aber natürlich nicht nur aus diesem. «Das mit dem Damast kann man sich wie bei einem Sandwich vorstellen. Er entspricht den beiden Brotscheiben, die eigentliche Klinge aus Wolframstahl in der Mitte dem Käse oder dem Fleisch.»

Das Messer von Ecco-Küchenchef Stefan Heilemann ist aussergewöhnlich schlank und sensibel. «So gibt es nur sehr wenig Reibungswiderstand, wenn er etwas tranchieren oder zuschneiden möchte», erklärt Guldimann, der neben dem Schmieden in einem 50-Prozent-Pensum als Koch im Hotel Neufeld hinter dem Goldbrunnenplatz arbeitet. Griff und Scheide des Messers sind aus Schweizer Zwetschgenholz gefertigt, gut erkennbar an den spezifischen roten Linien. Doch es gibt auch Kunden mit ganz ausgefallenen Wünschen: Sogar aus den Überresten von Mammutstosszähnen hat Guldimann schon Teile von Griffen gefertigt. «Mammutelfenbein ist im Gegensatz zu jenem von Elefanten aus Tierschutzsicht unbedenklich. Die Mammuts sind ja schon lange ausgestorben», sagt er.



«Ein Fehler, und alles war umsonst»

Zwischen 30 und 60 Arbeitsstunden dauert es, bis aus den Rohmaterialien eines der höllisch scharfen Kunstwerke wird. Das eigentliche Schmieden umfasst nur ungefähr 25 Prozent der gesamten Produktionszeit, bedarf aber allerhöchster Konzentration. «Ein Fehler, und alles war umsonst», erklärt Guldimann.

Vorsicht erfordern auch die enormen Temperaturen. Der Schmiedeprozess spielt sich bei 800 bis 1000 Grad ab. Noch höhere Temperaturen wären problematisch, da das Metall mit jedem Grad heftiger mit der Umgebung reagiert und grobkörnig würde. Eine Klinge mit grober Körnung hätte keine zufriedenstellende Festigkeit mehr. «Wenn man Kräfte auf eine ganze Menge kleiner Teilchen verteilt, ist das viel günstiger. Feinkörnigkeit erreicht man bei einem besonderen Verhältnis von Temperatur und Verformung», erklärt Guldimann, der sich das Schmieden im Selbststudium beigebracht hat.

Die Arbeit an der Spindelpresse hat dann trotz ihrer Wucht sehr viel mit Gefühl zu tun. «Ich muss stets im Takt bleiben. Und wenn ich an der Feinform schmiede, reduziert sich der Druck von 60 auf 25 bis 30 Tonnen – das zugunsten von mehr Präzision», so Guldimann.

Der Härteprozess erfolgt im relativ tiefen Temperaturbereich. Es gilt darauf zu achten, dass die Klinge im Ofen gleichmässig heiss wird, ehe sie zum Abkühlen in eine etwa 140 Grad warme Salzlösung kommt. Mit etwas Übung erkennt man anhand der Farbe gut, wann dies der Fall ist. Zu hart darf die Klinge auf keinen Fall sein, sie würde sonst wie Glas zerspringen, wenn sie auf den Boden fällt. Guldimann: «Ein Kompromiss zwischen Zähigkeit und Härte ist gefragt.»

Zum Schluss folgt das Schleifen, mit 50 Prozent der Löwenanteil an der Arbeit. Erst am wassergekühlten Bandschleifer für viel Materialabtrag, dann am Vorfinishbandschleifer, dessen Schleifbänder sehr gleichmässige und feine Oberflächen erzeugen.

Die meisten seiner Maschinen hat Marco Guldimann selber konstruiert. Kein Wunder also, kosten die Messer aus Schwamendingen ein Mehrfaches von gehobener Industrieware. Bei ungefähr 1500 Franken geht es los, je nach Ausführung kann der Preis bis auf rund 6000 Franken steigen. Doch wie bei einer Uhr von Rolex oder Audemars Piguet ist die Partnerschaft mit einem Guldimann-Messer eine fürs Leben.

(Tages-Anzeiger)