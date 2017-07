Pizza beim Franzosen

Warum ist ein französisches Lokal für seine Pizzas bekannt? Weil es früher einmal ein italienisches war – und, vor allem, weil die Pizzas im Le Rendez-vous wirklich absolute Spitzenklasse sind. Unsere (20.50 Fr.) hat einen dünnen, wunderbar knusprigen Boden, auf dem Tomaten, Mozzarella, Anchovis, Kapern und Oregano in genau der richtigen Verteilung zusammenfinden. Beileibe keine Selbstverständlichkeit bei Pizza Napoli, die ihren Reiz den salzigen Fischlein verdankt, aber eben auch schnell einmal zu salzig geraten kann. Auch dass die übrigen Zutaten nicht mit Käse erschlagen werden, spricht für den Koch.

Ebenso gut wie die Pizza ist der herzliche Service im eher unscheinbaren Lokal unweit des Bahnhofs Enge. Kaum haben wir die Speisekarten in Empfang genommen und ein Glas Wein zum Apéro bestellt, steht mit dem Getränk auch schon ein schmackhaftes Amuse-Bouche vor uns: ein mit Ratatouille gefüllter Buchweizenpfannkuchen, in Frankreich Galette genannt.

Sommerlich frisch und dank des Avocado-Algen-Salats darunter auch nicht zu fad ist das Thunfisch-Tatar mit Sesamöl (22.50 Fr.), dem wir allerdings noch ein wenig mehr Säure und einen Schärfeakzent gegönnt hätten. Der Caprese (17.50 Fr.) besteht aus guten, wenn auch nicht aufregenden Tomaten und schön cremigem Büffelmozzarella. Schade, ist er in Scheiben geschnitten und liegt nicht als Kugel in der Mitte. Doch das sind Klagen auf hohem Niveau. Basilikum ist genügend vorhanden, die Qualität des Olivenöls auf dem Tisch tadellos.

Das als zweiter Hauptgang neben der Pizza servierte, 350 g schwere Kalbskotelett (59 Fr.) hat eine schöne Kruste; innen ist es saftig und zart. Bravo! In der Rahmsauce zu den hervorragenden hausgemachten Tagliatelle ist neben Sommertrüffel leider auch Trüffelöl drin. Weil es zurückhaltend dosiert ist, stört das Teufelszeug nicht allzu sehr. Der Château de L’Aumérade 2016 (53 Fr.), ein leichter Rosé aus der Provence, passt zum Essen und zum sommerlichen Wetter.

Die Desserts machen hier ebenfalls Freude: Der Colonel mit Zitronen­sorbet und Wodka (15 Fr.) hat ordentlich Stoff, die sehr leckere Tarte Tatin (13 Fr.) hätte allerdings eine bessere Vanilleglace – zum Beispiel von Sorbetto – verdient.

Seestr. 3, 8002 Zürich

Tel. 044 201 24 20 www.restaurant-le-rendez-vous.ch

Mo–Fr 10.30–14 Uhr und 18–24 Uhr, Sa auf Anfrage

Vorspeisen 9.50–23.50 Franken, Hauptspeisen 18–59 Franken (Tages-Anzeiger)