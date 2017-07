Der originale Krieg der Sterne

Schon bei ihrer ersten Begegnung wird klar, dass Valérian ohne Laureline aufgeschmissen wäre: Der Agent aus dem 28. Jahrhundert ist per Zeitmaschine ins Mittelalter gereist, wo ihn im Schlaf ein riesiges Blatt umwickelt. Zum Glück ist ihm das Bauernmädchen Laureline heimlich gefolgt: «Ich kenne alle Zaubereien in diesen Wäldern», sagt sie stolz. Mit Valérians Schwert klettert sie einen Baum hoch und lichtet dessen Krone. Die Sonne bescheint die magische Pflanze und trocknet sie aus, der Agent kann sich befreien. Am Ende der Geschichte wird er Laureline mit in die Zukunft nehmen, wo sie selbst Zeitagentin und seine treue Partnerin wird.

Die Story «Mauvais rêves» erschien von 1967 bis 1968 im französischen Comicmagazin «Pilote», berühmt geworden durch die Abenteuer von Asterix und Obelix. Bis 2013 gab es mehr als 20 Episoden um Valérian und Laureline; zunächst als Fortsetzungsgeschichten im Magazin, später als Alben beim Verlag Dargaud. Chefredaktor René Goscinny suchte damals für «Pilote» nach einer Serie für ein studentisches Publikum; diese lieferten ihm zwei Jugendfreunde ? der Autor Pierre Christin und der Zeichner Jean-Claude Mézières. Unter dem Eindruck der 68er-Bewegung gaben sie sich betont gesellschaftskritisch, benutzten Elemente von Horror und Erotik, die man aus dem kindgerechten Magazin noch nicht kannte. Laureline (in der deutschen Übersetzung kurzerhand in Veronique umgetauft) war eben nicht nur schlau, sondern auch wunderschön – und wurde von Mézières oft in knappen Outfits gezeichnet. So zum Beispiel 1970 in «Le pays sans étoile»: Da trägt sie einen Bikini, der offensichtlich Vorbild war für die legendäre Montur von Prinzessin Leia in «Return of the Jedi».

Es war nicht das einzige Mal, dass sich George Lucas bei Ideen aus «Valérian et Laureline» bediente, ob es sich nun um Bademode, Raumschiffe oder Aliens handelte. Christin und Mézières machten sich einmal darüber lustig mit einem Cartoon, in dem Leia und Luke Valerian und Laureline in einer ausserirdischen Bar begegnen. Leia: «Witzig, dass wir uns gerade hier treffen.» Laureline: «Ach, wir sind schon seit langem Stammgäste.»

Auch Luc Besson ist ein langjähriger Fan der Comics: Für «The Fifth Element» engagierte er den Zeichner Mézières als Produktionsdesi­gner; nun bringt er die Agenten selbst ins Kino.

