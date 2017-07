Liebe, Sex und Räuber

L’amant double

Von François Ozon, F 2017, 108 min.

«Der freudsche Deutungsmechanismus», schrieb der wichtige deutsche Denker Thomas Kapielski, «läuft trivial und vorhersehbar; darum wohl sieht er mehr in seine Angelegenheiten hinein, als er herauszulesen vermag – und doch und doch . . . ja, doch!» Ja, doch: François Ozons neuer Film «L’amant double» ist so eine freudsche Sache, ein gestylter Erotikthriller um eine Schönheit (Marine Vacth), die den Verstand zu verlieren droht, weil sie hin- und hergerissen ist zwischen zwei Zwillingsbrüdern, die nicht nur beide Psychoanalytiker sind, ­sondern auch beide von Jérémie Renier ­gespielt werden. Nur ist einer von ihnen bestes «boyfriend material» und der andere ein Schwein, was man nur schon an seinen Art-déco-Möbeln erkennt. So kommt es, wie es muss, zur ­Dreiecksbeziehung zwischen einer Frau und zwei Doppelgängern. Ganz ernst muss man das nicht nehmen, dafür ist es sexy auf versaute Art. (blu)

Mo 31.7., 21.30 Uhr Xenix Open-Air, Kanzleiareal

THX 1138

Von George Lucas, USA 1971, 88 min.

Bevor George Lucas mit «Star Wars» Holly­wood neu definierte, drehte er eine düstere Zukunftsvision: THX (Robert Duvall) lebt in einer Welt, in der die Menschen unter der Erde eingepfercht sind und Medikamente schlucken, um ihre Triebe zu betäuben. Religion ist ein elektronischer Jesus, der Konsum predigt: «Geh jetzt einkaufen – und sei glücklich.» Doch eines Tages pfuscht die Gefährtin von THX an der Pillen­dosis herum, sodass die unterdrückten Gefühle hochkommen – die beiden geben sich «illegaler sexueller Aktivität» hin. Das ruft die Roboterpolizei auf den Plan. (ggs)

Sa 22.7., 21.30 Uhr Sommerkino Röntgenplatz

Hell Or High Water

Von David Mackenzie, USA 2016, 102 min.

Ist es ein Western? Ein Krimi? Eine Sozialstudie? Ein Buddy-Movie? Alles zusammen, sagt der schottische Regisseur David Mackenzie über seinen in Texas gedrehten Film, und das ist in der Regel kein gutes Zeichen, denn ein wenig von allem ist nichts richtig. Aber hier geht es blendend auf. Chris Pine und Ben Foster verkörpern zwei Bankräuber, die Filialen jenes Instituts überfallen, das ihnen ihr Land wegnehmen will. Ehrbare Verbrecher? Nun gut, das sieht Jeff Bridges als Texas Ranger anders. Er wird zwar bald pensioniert, aber diesen Fall will er noch lösen. So beginnt ein Zweikampf zwischen den beiden Parteien, stilsicher und rasant inszeniert mit coolen Sprüchen und scharfen Schiessereien. Eben ein typischer Western. Ein Krimi. Ein Sozialdrama . . . nein, einfach ein guter Film. (ml)

Mi 26.7., 21.30 Uhr Allianz Cinema am Zürichhorn

(Tages-Anzeiger)