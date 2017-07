Sommergefühle im Kino

The History of Love

Von Radu Mihaileanu, F/Ka/RO/USA 2016; 134 min.

Im polnischen Schtetl, 40er-Jahre: Das Liebespaar Leo und Alma verliert sich wegen des Kriegs aus den Augen. Leo schreibt einen Roman über ihre Liebe, «The History of Love», den ihm ein Freund später klaut. 2006, New York: Die Mutter des unglücklich verliebten Teenagermädchens Alma bekommt von einem unbekannten Absender das Manuskript «La historia del amor» zugeschickt, mit der Bitte es zu übersetzen. Wie hängt Leos Leben mit dem der jungen Alma zusammen? Die Handlung dieser streckenweise humorvollen und romantischen Geschichte ist etwa so kompliziert wie die Liebe selbst. (dbu)

Arthouse Piccadilly

20th Century Women

Von Mike Mills, USA 2016; 119 min.

Eine kalifornische Post-Hippie-Lebensgemeinschaft in den späten 70ern. Dorothea (Annette Bening), Julie (Elle Fanning) und Abbie (Greta Gerwig) haben eine Mission: Gemeinsam wollen sie Dorotheas jugendlichem Sohn Jamie (Lucas Jade Zuman) beibringen, was es heisst, ein Mann zu sein. Mike Mills’ Generationenporträt scheitert ein wenig an den eigenen Ambitionen: Der Blick zurück auf eine bessere, freiere Zeit verfängt sich nur allzu oft in weinerlichen Klischees. Als psychologisch einfühlsames Schauspielerkino ist «20th Century Women» dennoch sehenswert, insbesondere dank der brillanten Fanning. (foe)

Riffraff

The Beguiled

Von Sofia Coppola, USA 2017; 93 min.

Bürgerkriegszeit im amerikanischen Süden: Ein Unionssoldat (Colin Farrell) liegt verletzt im Wald und wird in einem nahe gelegenen Mädchenpensionat aufgenommen. Unter den Schülerinnen und der Institutsleiterin (Nicole Kidman, Elle Fanning, Kirsten Dunst u. a.) führt die Anwesenheit des stattlichen Soldaten bald zu Gefühlskonfusion und Konkurrenzverhalten. US-Regisseur Don Siegel besetzte für seine erste, gleichnamige Verfilmung des Romans «A Painted Devil» von Thomas P. Cullinan von 1971 noch Clint Eastwood in der Rolle des soldatischen Verführers – Siegel hatte einen weit stärkeren Riecher für die schamloseren Genreeffekte dieses Stoffs, als es Sofia Coppola in ihrer Neuverfilmung hat. Es gibt einige schöne Beobachtungen über die Dynamik einer Frauengruppe, aber am Ende bleibt ihr Zugriff so schlicht wie malerisch-entrückt. (blu)

Arthouse Le Paris, Capitol, Riffraff



(Zueritipp)