Zeig mir den Krieg

Dunkirk

Von Christopher Nolan, USA/GB/F/NL 2017; 107 min.

Nordfrankreich im Sommer 1940: Die Armee des Dritten Reichs dringt unaufhaltsam gen Westen vor. Hunderttausende englische und französische Soldaten sitzen in Dünkirchen fest und hoffen auf eine Evakuierung über den Ärmelkanal. Erst mit dem Einsatz privater britischer Schiffe wird diese möglich. Christopher Nolan («The Dark Knight») inszeniert den Krieg als Riesenspektakel, gedreht mit Imax-Kameras und unerhörtem Materialaufwand. Er mischt die Zeitebenen und spielt mit Elementen des Horrorfilms – ein desorientierendes, erschütterndes Kinoerlebnis, auch wenn «Dunkirk» vereinzelt in Heldenpathos abdriftet. (ggs)

Churchill

Von Jonathan Teplitzky, GB 2017; 110 min.

Während die Vorbereitungen für den D-Day 1944 – die Rückeroberung Frankreichs durch die alliierten Truppen – laufen, hadert der britische Premierminister Winston Churchill (Brian Cox) mit seinem Gewissen, den Amerikanern und seiner Ehefrau. Das Kriegsdrama lässt seinen Titelhelden in dunklen Interieurs schmollen, Scotch trinken und pathetische Reden schreiben. Als Filmfigur weist er Ähnlichkeiten auf mit King George VI, dem stotternden König aus «The King’s Speech». Churchills heimliche Führungsschwäche mag historisch verbürgt sein, wirkt auf der Leinwand aber wie abgefilmtes Theater. Wer nicht nur Wortwechsel, sondern auch Taten sehen will, muss sich stattdessen Christopher Nolans «Dunkirk» ansehen. (nue)

