Von Sarajevo bis nach Winterthur

Sarajevo - Zürich: Unlimited

Was bleibt vom Krieg? Zum Beispiel ein zurückgelassenes Stofftier, verloren auf der berüchtigten Balkanroute – und nun nüchtern fotografiert von Jim Marshall. Der Schotte, der seit Jahren in Sarajevo lebt, ist einer von sechs dortigen Kunstschaffenden, die gemeinsam mit ebenso vielen Schweizer BerufskollegInnen an einem kreativen Städteaustausch teilnehmen. Der wurde angeregt von den Künstlerinnen-Schwestern Heidi und Anita Hahn, die 2013 schon Zürich und Wien so zusammenbrachten. Doch während die geladenen Wiener damals gemäss der Vorgabe Zürich als Ausgangspunkt für neue Kunstwerke nahmen, zeigte sich bei der Vorbereitung für das aktuelle Projekt, dass es in Bosnien-Herzegowina noch so viel zu verarbeiten gibt, dass man den Fokus spontan ganz auf Sarajevo verlegt hat. Eine feine, weil feinfühlige Entscheidung.

Kunstraum Walcheturm, Kanonengasse 20, www.art-transalpin.com

Vernissage: Do 18.30 Uhr Bis 13.8.

Mi–Fr 14–18 Uhr, Sa 14–17 Uhr

Fr 11.8., 20 Uhr: «Eine Reise nach Sarajevo», Lesung mit Musik.

10 Jahre Lange + Pult Zürich

Sieht klein aus, das doppelt verknotete Ding, ist aber in Wirklichkeit so gross, dass man drauf sitzen kann (bitte erst, wenn gekauft). Typisch Lange + Pult: Die Galerie – 2002 im idyllischen Auvernier am Neuenburgersee gegründet und seit zehn Jahren auch in Zürich präsent – mags schlicht, aber keck. Zum Jubiläum gibts alle Hauskünstler auf einmal.



Galerie Lange + Pult Limmatstr. 291

Nur noch bis 22.7.

Oliver Laric

Kommt ein Tiroler nach Berlin, um Künstler zu werden . . . Klingt wie der Anfang eines doofen Witzes, ist bei Oli Laric aber real so passiert. Seither macht der heute 36-Jährige Skulpturen, die aus dem 3-D-Drucker kommen, und ist auch sonst technisch wie visuell experimentell unterwegs, z. B., indem er munter Mittelalterkunst und Anime mischt. Frisch!

Kunsthalle Winterthur, Marktgasse 25

Vernissage Sa 17 Uhr Bis 3.9.

(Tages-Anzeiger)