«Der Sonne entgegenbrausen»

NAS – The Message (1996)

Mit 20 Jahren entdeckte ich den amerikanischen Hip-Hop. Der Track ist immer noch so frisch wie Sommertau: Selbst als überzeugter Nichtautofahrer bekomme ich bei diesem Song Lust, in ein ­Cabriolet zu steigen und der Sonne entgegenzubrausen.

Rockers Hi-Fi – Push Push (1995)

Der erste Clubhit, den ich bewusst wahrgenommen habe. Ein hervorragender Song, um in den Sommermorgen zu tanzen. Auch wenn erst das Album «Mich Mash» das ganze Potenzial der Band offenbarte, ist «Push Push» ganz klar der Sommerhit, und wir sollten nie aufhören, ihn zu ­spielen.

Magnetic Man – I Need Air (2010)

Hoch die Arme, grosser Song! Leider hat es die Dubstep-Supergroup nie auf eine Schweizer Festivalbühne geschafft. Für die Nerds schon Ausverkauf, für mich quasi der Dubstep-Song: ein Mix aus Musikrichtungen, die ich liebe, und vor allem eine ordentliche Portion Bassmusik.

(Tages-Anzeiger)