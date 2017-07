Er ist ein Heiliger

Das mag vielleicht platt klingen, aber es ist so: Aus der Stimme von Horace Andy, Roots-Reggae-Legende aus Kingston, Jamaika, spricht das Gute, die Zuversicht, die Liebe. Gleichzeitig klingt sie stets so entspannt, als hätte ihr Besitzer sein ganzes Leben in der Hängematte verbracht. Mittlerweile ist Andy 66 Jahre alt und sein Stimmorgan in der karibischen Musikhochburg längst ein Heiligtum.

Seit der Veröffentlichung seines Debütalbums im Jahr 1969 liefert er in seiner extrem intim klingenden Kopfstimme Emotionen auf dem Silbertablett. Aufgenommen im Studio One von Clement «Coxsone» Dodd, in dem sich damals auch die The Skatalites und die Original Wailers mit Bob Marley und Peter Tosh herumtrieben, entwickelte sich «Skylarking», der Titeltrack von besagtem Album, zum Hit. Und obwohl in seiner langen, mit etlichen ausschweifenden Welttourneen gespickten Karriere viele weitere folgten, ist es noch heute sein erfolgreichster, meistgehörter, unverwüstlichster. Er darf deshalb ebenso wenig fehlen wie seine Version von Bill Withers Klassiker «Ain’t No Sunshine», wenn Andy dieses Jahr an den Pfäffikersee reist, um das alljährliche Treffen der Schweizer Reggae-Community am Reeds Festival würdig abzuschliessen.

Sonntag, 16.30 Uhr

Reeds Festival, Pfäffikon, www.reedsfestival.ch