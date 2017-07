Schwarz oder Techno?

More Than Mode

Crimer würde sich immer wieder gerne unter die Besucher mischen, so die Veranstalter. Doch nicht nur der Ostschweizer Musiker, der für seinen düsteren Pop, ausgefallene Tanzschritte und 80er-Look gefeiert wird, verbringt seine Mittwoche gelegentlich im X-tra: Über tausend Menschen besuchen die «More than ­Mode»-Party jeweils, seit 1997 waren es über eine Million. Einige reisen gar aus dem benachbarten Ausland an, um zu Wave und Gothic zu tanzen.

Jetzt feiert die «beständigste Partyreihe der Schweiz» ihr 20-Jahr-Jubiläum an einem Samstag und auf drei Dancefloors. Neben den üblichen «More than Mode»-Verdächtigen – so auch Gründer François Cochard alias DJ François, Alex T. und DZ – legen über zehn DJs von verschiedenen Schweizer Party-Reihen auf. Darunter Dark Mistress und Zauberengel von Seelenmassaker, das regelmässig im Dynamo stattfindet. Oder Deamon K, der sonst auf dem Programm der Luzerner Party Fleischgeil steht.

Samstag, 22 Uhr

X-tra, Limmatstr. 118, www.x-tra.ch

Julian Jeweil

Als Julian Jeweil sich seine ersten Turntables und Technoplatten zulegte, war er noch ein Raveneuling: Erst eine Woche zuvor hatte er seine erste Party besucht. Doch das Genre liess den Franzosen nicht mehr los. Bereits 2007 veröffentlichte er den ersten Hit «Air conditionné». Dieser schaffte es auf Beatport zur Nummer eins. Zehn Jahre später zählt Jeweil zu den renommiertesten Techno-DJs, tourte ohne grosse Pause durch die Welt und veröffentlichte auf gefeierten Labels wie Drumcode, Cocoon und Minus. Ausserdem führte er mit seinen Remixes für Deadmau5 und Pan-Pot wieder die Techno-Top-Ten auf Beatport an. Dieses Jahr erschien die EP «Rolling»: vier treibende, satte und überzeugende Songs. Perfekt für frühe Morgenstunden.

Samstag, 23 Uhr

Hive, Geroldstr. 5, www.hiveclub.ch (Tages-Anzeiger)