Leska feat. Batuk – I Got You (2016)

Ich bin nahezu konsequenter Nichttänzer. Auftritte wie der von Batuk am Alors Festival im ­letzten Herbst sind verantwortlich für das «nahezu». «I Got You» ist eine Zusammenarbeit mit Leska. Und verglichen mit dem ansonsten treibenden ­Batuk-Output ziemlich sommerlich laid back.

Love Sculpture – Summertime (1970)

Dieser Sommer-Song hat mich in diversen Varianten immer wieder zum in der Sonne Fläzen begleitet. Und ich glaube auch, dass er seit der Oper «Porgy and Bess» im kollektiven Gedächtnis verankert ist.

Black Sabbath –Planet Caravan (1970)

Die Metal-Pioniere legen sich mit diesem jazzig-verspulten und mit Per­kussionklängen unter­legten Stück quer in die selbst erschaffene Rocklandschaft. Für mich auch ein Statement fürs Aus­katern unter dem Sonnenschirm und Begleitmusik dazu. (Tages-Anzeiger)