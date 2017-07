Wie aus alter Zeit

«Ich habe gerade meinen Dolly-Parton-Moment», erklärte Valerie June neulich an einem Konzert, als sie ein goldenes Kleid und goldene Stiefeletten mit ihren beeindruckenden Dreadlocks kombinierte. Country-Superstar Parton ist ebenso wie Tina Turner, eine andere Tennessee-Tochter, Vorbild für June, die im selben US-Bundesstaat aufwuchs. «Ich bringe diese beiden zusammen», sagte sie und setzte zu ihrem Country-Walzer «Tennessee Time» an.

Tatsächlich vereint die 35-Jährige in ihren Liedern alle Traditionen der Südstaaten: den Folk der Appalachen, Blues, Gospel, Soul, dazu neuere Spielarten von Americana und afrikanische Grooves. «Organic Moonshine Roots Music» nennt sie es, und ihre Inspiration dafür seien Stimmen, die sie höre. «Frauen, Männer, Kinder – sie sprechen und singen zu mir, und dann versuche ich, einen Song zu schreiben, der ihre Geschichte der Welt erzählt.»

So unterschiedlich wie diese Stimmen sind auch die Stimmungen auf ihrem letzten Album «The Order of Time»: wehklagend auf «Long Lonely Road», hypnotisch auf «Shakedown» oder mitreissend bei «Got Soul». June singt sie mit einer aussergewöhnlichen Stimme. «Valerie hat einen betörenden Gesang aus einer alten Zeit», sagt einer ihrer früheren Produzenten, Ketch Secor von Old Crow Medicine Show. «Sie könnte das Telefonbuch vorsingen und es mit Gefühl zum Beben bringen», meint die Zeitung «The Guardian». Live wechselt June zwischen lebhaften und ruhigen Momenten, mal mit Begleitband, dann alleine mit Gitarre oder Ukulele. «Wie ein heisser Tag», sagt sie über ihre Konzerte, «dann kommt ein Schauer, kühlt dich, und du möchtest im Regen tanzen.»



Montag, 20 Uhr

Kaufleuten, Pelikanplatz

www.kaufleuten.ch



(Tages-Anzeiger)