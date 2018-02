Die Ära der Billig-Raumfahrt beginnt

Mit donnerndem Röhren stieg gestern Nachmittag in Florida die erste Grossrakete vom Typ Falcon Heavy in den Himmel. An die 100 000 Interessierte waren Zeugen, als die 27 Triebwerke der Startstufen zündeten und die 1400 Tonnen schwere dreiteilige Rakete in die Höhe hoben.

Der gelungene erste Testflug markierte für die private Raumfahrtfirma SpaceX eine wichtige Etappe. Ihr Gründer Elon Musk, dessen zweites Unternehmen Tesla Elektroautos baut, will mit seinen Trägersystemen Transporte zwischen dem Boden und erdnahen Umlaufbahnen verbilligen. Der von ihm vorangetriebene Trend zu tieferen Kosten wird die Raumfahrt insgesamt beflügeln.

Falcon Heavy hob um 15.45 Uhr auf dem Kennedy Space Center vom berühmten Startplatz 39A ab. Hier startete am 16. Juli 1969 die riesige Saturn-5-Rakete mit drei US-Astronauten an Bord. Zwei von ihnen, Neil Armstrong und Buzz Aldrin, betraten vier Tage später als erste Menschen überhaupt die Oberfläche des Mondes. An die Saturn 5 mit ihren 7,89 Millionen Kilo Schubkraft kommt das neuste SpaceX-Trägersystem zwar nicht heran, doch Falcon Heavy ist die grösste aller heute verfügbaren Raketen. Mit einem Schub von 2,33 Millionen Kilo auf Meereshöhe kann sie eine Nutzlast von bis zu 64 Tonnen in eine erdnahe Umlaufbahn hieven. Das entspricht dem Gewicht eines vollbeladenen Boeing-737-Passagierjets.

Tesla Roadster fliegt mit

Da es sich um einen Testflug handelte, liess der Spässen nicht abgeneigte Musk mit Falcon Heavy einen kirschroten Tesla (Modell Roadster) ins All schiessen. Auf dem Führersitz sass «Starman», eine Puppe im Raumfahrtanzug. Das Cabrio soll auf einer weiten Umlaufbahn um die Sonne in die Nähe des Mars vorstossen. Eines der Fernziele Elon Musks ist es, noch zu seinen Lebzeiten erste Menschen auf den roten Planeten zu befördern.

SpaceX habe eine «sehr beeindruckende Serie von Meilensteinen erreicht, die als sehr schwierig gelten», sagte die Raumfahrt-Analystin Carissa Christensen zur New York Times. Die Rakete des Typs Falcon 9 ist seit 2010 schon 48-mal gestartet, davon 46-mal ohne Panne. SpaceX transportiert routinemässig Nutzlasten zur Internationalen Raumstation und setzt Satelliten in Umlaufbahnen.

Falcon Heavy konnte verhältnismässig schnell entwickelt werden, weil sie im Wesentlichen aus einer Falcon-9-Rakete besteht, der zwei zusätzliche Startstufen – «Booster» – beigeschnallt werden. Das sei allerdings schwieriger gewesen, als man ursprünglich gedacht habe, sagte Musk an einer Konferenz letzten Juli. «Alles verändert sich. Alle Lasten werden anders. Die Aerodynamik verändert sich total. Die Vibrationen verdreifachen sich.» Wegen der hohen Risiken gab Musk dem Jungfernflug bloss eine Erfolgschance von 50 bis 66 Prozent. «So viel kann schieflaufen», sagte Musk. Er werde den Test als Erfolg betrachten, sofern Falcon Heavy nicht vor dem Start explodiere und dabei das Startpodest beschädige.

Wiederverwertbare Raketen

Mit Falcon Heavy kommt Musk dem Ziel der Billig-Raumfahrt näher. Einer Schätzung des Wall Street Journal zufolge könnte die Rakete künftig Nutzlasten zum Preis von 50 Dollar pro Pfund in den Weltraum schicken. Solche Tiefpreise begünstigen auch kommerzielle Passagierflüge zur Weltraumstation oder Rohstoff-Missionen zu Asteroiden.

Mit zur Ersparnis trägt bei, dass bei SpaceX die Trägerraketen nicht verglühen oder im Meer versinken. Stattdessen landen sie und können wiederverwendet werden. Das war auch beim Testflug von Falcon Heavy so geplant: Die zwei seitlichen «Booster» sollten in Florida sanft landen und die mittlere Startstufe auf einer ferngesteuerten Plattform im Atlantik.

Manche Beobachter glauben, dass die einfachen und kostengünstigen Konzepte von Firmen wie SpaceX oder Jeff Bezos’ Blue Origin die Zukunft der Weltraumfahrt darstellen. Zwar baut die US-Raumfahrtbehörde Nasa immer noch an ihrem «Space Launch System» (SLS) mit einer noch schubstärkeren Rakete, die dereinst Astronauten auf den Mond führen soll. Doch der erste Start ist frühestens für 2019 geplant.

Falcon Heavy könnte mit mehreren Flügen ebenfalls Menschen zum Mond bringen, glaubt der frühere Nasa-Mann Charles Miller. Das sei zwar komplizierter als mit dem SLS – dafür sei es schneller und billiger. (Basler Zeitung)