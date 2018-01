Reden ist Gold

Barack Obama war – ganz im Gegensatz zu seinem Amtsnachfolger Donald Trump – ein glänzender Orator. Seine idealistische Rede an die islamische Welt, gehalten 2009 in Kairo, die wohl auch Eindruck auf die Jury des Friedensnobelpreises machte, könnte als Grundlage in jedem Rhetorik-Seminar dienen. Obama spricht frei, druckreif und klug. Diese rhetorische Begabung scheint er nach seinem Ausscheiden aus dem Weissen Haus zu versilbern – besser gesagt: vergolden. Für drei Reden an der Wall Street – unter anderem für Northern Trust Corp und Carlyle Group – kassierte Obama im vergangenen Jahr insgesamt 1,2 Millionen Dollar.

Nach Bekanntwerden der Summe hagelte es Kritik von allen Seiten. Der Anwalt der Armen lasse sich von den Superreichen kaufen, hiess es; ausgerechnet jener Mann, der die Finanzmärkte regulieren wollte, stehe nun selbst auf der Bezahlliste der Hochfinanz. Der Guardian erging sich in klassenkämpferischen Parolen und zeig­­te sich empört über einen Stundenlohn von 400 000 Dollar. Obama habe eine mächtige Stimme, und die sollte er nicht für bezahlte Reden nutzen, forderte die US-Journalistin Jill Abramson. Die Vortragshonorare sind noch der ­ge­ringste Einnahmeposten Obamas. Für die exklusive Vermarktung seiner (noch zu erscheinen­den) Autobiografie überwies ihm das New Yorker Verlagshaus Penguin Random House Tantiemen in Höhe von 65 Millionen Dollar.

729 Reden in 15 Jahren

Dabei ist es gar nicht so unüblich, dass Ex-Präsidenten für Vorträge fürstlich entlohnt werden. Bill Clinton und seine Frau Hillary sollen für 729 Reden zwischen Februar 2001 (kurz nach dem Ende von Bills zweiter Amtszeit) bis Mai 2016 insgesamt 153 Millionen US-Dollar erhalten haben. Vor allem Grossbanken wie Goldman Sachs und UBS liessen sich die Expertise etwas kosten. Insofern wirkt die Empörung über Obamas Honorare etwas künstlich.

Bis in die 1990er-Jahre betrug das gängige Vortragshonorar für Elder Statesmen wie Ronald Reagan, Margaret Thatcher und Jimmy Carter rund 60 000 Dollar. Dass die Summen so exorbitant hoch sind, liegt auch an einer geschickten Vermarktung von Agenturen. Die Harry Walker Agency, die unter anderem die Clintons und Obamas betreut, vermittelt Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Showbusiness als Referenten. CEOs wie Steve Forbes oder Dick Costolo (ehemals Twitter), Politiker wie die Ex-Vizepräsidenten Dick Cheney und Al Gore, die ehemaligen UN-Generalsekretäre Kofi Annan und Ban Ki-moon, aber auch Showgrössen wie Arnold Schwarzenegger können direkt für Events angefragt werden – für Keynotes, Konferenzen oder Ted-Talks. Die Agentur hat in ihrem Portfolio das Who’s who berühmter Persönlichkeiten. Für jedes Thema gibt es einen Referenten. Auch Altkanzler Gerhard Schröder lässt sich als «Experte für ­Geopolitik» für Events buchen. Dass Schwarzenegger als «Klimaaktivist» gepriesen wird, weil er in seiner Zeit als kalifornischer ­Gouverneur den Ausbau erneuerbarer Energien vorantrieb, ist gewiss etwas hoch gegriffen, macht sich aber gut als Label auf Event-Einladungen.

Harry Walker operierte lange in einem Markt, in dem sie keine Wettbewerber hatte und die Preise entsprechend treiben konnte. Der Unternehmer Bernie Swain stieg 1980 mit einem Startkapital von 50 000 Dollar, basierend auf zwei Hypotheken, in dieses schwierige Geschäft ein und gründete das Washington Speakers Bureau. Im ersten Jahr verdiente er gerade einmal 700 Dollar. 1989 gelang es ihm schliesslich, Ex-Präsident Ronald Reagan zu akquirieren. Ein Coup. Seitdem hat sich die Agentur zu einem ernsthaften Wettbewerber entwickelt. Das Washington Speakers Bureau beschäf­tigt 17 Agenten, die insgesamt 150 Kunden betreuen, darunter die Internetunternehmerin Arianna Huffington, Ex-­Notenbankchef Ben Bernanke, Grossbritanniens ehemaliger Premier Tony Blair sowie die Ex-US-Aussenminister Condoleezza Rice und Colin Powell. Die Vermittlung altgedienter Staatsmänner ist ein lukratives Geschäft: Das Büro generiert jährlich einen Umsatz von 150 Millionen Dollar.

Lukrativer Markt für Ideen

Der Politikprofessor Daniel W. Drezner, der an der Tufts University lehrt, beschreibt in seinem Buch «The Ideas Industry», wie in den letzten Jahren ein milliardenschwerer Markt für Ideen entstanden ist. Thinktanks, Consulting-­Firmen, Strategieberatungen und Ich-AGs wie Starökonomen liefern Expertisen in diversen Feldern – von Atomenergie bis zu Zero-Rating-Angeboten. Henry Kissinger, von 1973 bis 1977 US-Aussenminister und Klient von Harry Walker, gründete 1982 mithilfe von Goldman Sachs die Consulting-Firma Kissinger Associates, die unter anderen Merck und Volvo beriet. Auch Amtsnachfolgerin Madeleine Albright machte sich nach ihrer Amtszeit im State Department mit einer eigenen Strate­gieberatung selbstständig.

Der ehemalige deutsche Bundesaussenminister Joschka Fischer ist nach seinem Ausscheiden aus der Politik ebenfalls in das Strategie-Business eingestiegen. Die Joschka Fischer & Company (JF&C), die ihren Sitz direkt am Berliner Gendarmenmarkt hat, berät grosse Unternehmen wie Rewe, RWE und BMW zu Strategie- und Nachhaltigkeitsfragen. Die JF&C kooperiert dabei auch mit der Albright Stonebridge Group, für die Fischer selbst als Berater tätig war. Fischer erhält ein Redeentgelt von bis zu 30 000 Euro, womit er sich in Europa auf einem hohen Level bewegt.

Dass der einstige Spitzenpolitiker der Grünen, die aus der Anti-Atomkraftbewegung hervorgingen, auf der Payroll eines Kernkraftbetreibers steht, mag moralisch verwerflich sein – verboten ist es nicht. Problematisch wird es nur, wenn aus der Ausübung eines politischen Amts Interessenkonflikte resultieren. Auch Obamas Auftraggeber wird die Öffentlichkeit kritisch auf mögliche Verquickungen mit Amtshandlungen unter die Lupe nehmen. Seine Post-Präsidentschafts-Beratertätigkeit wird seinem Ansehen aber deutlich weniger schaden, als dies seiner Parteifreundin Hillary Clinton in ihrer Präsidentschaftskampagne tat. (Basler Zeitung)