Salvini feierte nach dem Brücken-Einsturz

Im Nachgang des schweren Unglücks in Genua gerät Italiens Innenminister Matteo Salvini in die Kritik. Bilder zeigen den Chef der fremdenfeindlichen Lega Stunden nach dem Einsturz der Brücke an einer Feier der Partei in Messina. Gut gelaunt und mit einem Kuchen, auf dem steht: «Die Mannschaft gewinnt.»

Sozialdemokrat Matteo Orfini (43), Präsident des Partito Democratico, fand deutliche Worte zu den Bildern. Sie seien eine Ohrfeige für den Schmerz des Landes. Andere Politiker verlangten eine Entschuldigung oder legten Salvini den Rücktritt nahe.

Italiens Innenminister verteidigte sich und ging zum Gegenangriff über: «Einige Schakale der Linken haben mich attackiert, weil ich es am Abend des 14. Augusts gewagt habe mit 300 Personen in Sizilien zu essen. Den Abgeordneten der PD, die über meine Bewegungen in diesen zwei Tagen informiert wurden, bitte ich im Namen der Italiener, über ihre Arbeit in den letzten Jahren Rechenschaft abzulegen.»

Salvini a Messina coi leghisti siciliani il giorno del crollo Orfini, Pd: schiaffo al ... https://t.co/YuNRDWnBxI pic.twitter.com/yFii6AfdN4 — Corriere della Sera (@Corriere) August 16, 2018

Salvini hatte nach dem Unglück der EU indirekt eine Mitschuld am Modernisierungsrückstand italienischer Verkehrswege gegeben. Er legte nahe, die EU verhindere durch ihre rigiden Sparauflagen Investitionen in die Sicherheit von Schulen und Autobahnen. Die EU wies die Vorwürfe zurück. Ein Kommissionssprecher sagte am Donnerstag , Brüssel habe Italien noch im Frühjahr dazu ermutigt, in seine Infrastruktur zu investieren. Ausserdem wies er darauf hin, dass die EU im April grünes Licht für einen Investitionsplan zugunsten italienischer Autobahnen gab. Dabei ging es um etwa 8,5 Milliarden Euro, die auch der Region um Genua zugute kommen sollten.

Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt

Der Einsturz der Autobahnbrücke in Genua hat auch die französische Justiz auf den Plan gerufen. Die Staatsanwaltschaft in Paris leitete eine Untersuchung wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung ein. Der Grund: Unter den Opfern waren vier Franzosen.

Derweil haben Rettungskräfte die dritte Nacht in Folge nach möglichen weiteren Opfern in den Trümmern gesucht. «Wir versuchen Hohlräumen in dem Schutt zu finden, wo Menschen sein könnten – lebendig oder tot», sagte Feuerwehrsprecher Emanuele Gissi am Freitag. Die Aussichten, Überlebende zu finden, gelten mittlerweile allerdings als gering.

Video: Fahrt über die Morandi-Brücke

Das Video zeigt eine Autofahrt über das Polcevera-Viadukt im Jahr 2012. Die eingestürzte Stelle ist bläulich eingefärbt. (Video: SDA/Tamedia)

Nach Angaben von Genuas Staatsanwaltschaft könnten noch zehn bis 20 Menschen unter den Trümmern sein. Die Rettungskräfte wurden bei ihrer gefährlichen Suche in den instabilen Trümmern von Baggern und Kränen unterstützt. Spezialisten arbeiteten daran, die Trümmer in grosse Betonblöcke zu zerschneiden. «Wir werden dann Hunde und Rettungskräfte hineinschicken um zu sehen, ob wir irgendwelche Lebenszeichen finden können», sagte Gissi.

Die vierspurige Morandi-Brücke im Westen von Genua war am Dienstag auf einer Länge von mehr als 200 Metern eingestürzt. Dabei kamen mindestens 38 Menschen ums Leben. Lastwagen und Autos stürzten rund 45 Meter in die Tiefe und wurden teils unter Betontrümmern begraben. Italiens Regierung macht den Betreiber der Autobahn für das Unglück verantwortlich, was dieser jedoch bestreitet.

(nlu/afp)