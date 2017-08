«Seid hart und stark, wir lieben euch!»

Zahlreiche Politiker hatten auf den Terrorakt in Barcelona reagiert. US-Präsident Donald Trump hat sich folgendermassen geäussert: «Die USA verurteilen den Terroranschlag in Barcelona, Spanien. Wir werden alles Nötige tun, um zu helfen. Seid stark und hart, wir lieben euch!»

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

Auch Bundespräsidentin Doris Leuthard hat Stellung bezogen. Die Schweiz verurteile diesen «feigen Terrorakt», schrieb sie.

#BundespräsidentinCH Doris Leuthard zum Anschlag von Barcelona pic.twitter.com/nMOzunJF3v — André Simonazzi (@BR_Sprecher) August 17, 2017

Steffen Seibert, Sprecher von Angela Merkel, verurteilte via Twitter den «widerwärtigen Anschlag» ebenfalls.

In tiefer Trauer sind wir bei den Opfern des widerwärtigen Anschlags in #Barcelona - in Solidarität + Freundschaft an d. Seite der Spanier. — Steffen Seibert (@RegSprecher) August 17, 2017

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sein Mitgefühl ebenfalls über Twitter geteilt.

Toutes mes pensées et la solidarité de la France pour les victimes de la tragique attaque à #Barcelone. Nous restons unis et déterminés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 17, 2017

Barack und Michelle Obama denken auch an Barcelona:

Michelle and I are thinking of the victims and their families in Barcelona. Americans will always stand with our Spanish friends. Un abrazo. — Barack Obama (@BarackObama) 17. August 2017

Auch die Sportwelt trauert. «Tief traurig über den Anschlag auf unsere Stadt. All unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und den Menschen in Barcelona», twitterte der FC Barcelona.

Deeply saddened by the attack on our city. All our thoughts are with the victims, their families and with the people of Barcelona. — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2017

Der spanische Meister Real Madrid äusserte in dem Kurznachrichtendienst Twitter seine «tiefe Trauer». Real-Profi Ronaldo schrieb: «Bin bestürzt über die Nachrichten, die aus Barcelona kommen. Alle Unterstützung und Solidarität den Familien und Freunden der Opfer!»

Consternado com as notícias que chegam de Barcelona. Todo o apoio e solidariedade a família e amigos das vítimas. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 17, 2017

Der spanische Tennis-Weltranglisten-Erste Rafael Nadal äusserte sich ebenfalls tief betroffen: «Bin am Boden zerstört über das, was in Barcelona passierte! All meine Unterstützung den betroffenen Familien und der Stadt.»

Destrozado por lo que ha ocurrido en Barcelona! Todo mi apoyo a las familias afectadas y a la ciudad. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 17, 2017

Auch Manchester City, der Verein des früheren Barcelona- und Bayern-Trainers Josep Guardiola, zeigte sich bestürzt und gedachte der Opfer und Rettungskräfte.

So sad. All the support to the victims, their families and the people of #Barcelona, the world's greatest city. You are in my thoughts. — PepTeam (@PepTeam) August 17, 2017

Der französische Top-Club Paris Saint-Germain, der vor wenigen Tagen den Brasilianer Neymar für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona verpflichtet hatte, schrieb von einem «tragischen Tag».

Que Deus conforte todas as famílias ???????????????????? #PrayForBarcelona te quiero BARCELONA pic.twitter.com/EFv1mvT0pD — Neymar Jr (@neymarjr) August 17, 2017

