Trump reagiert auf Kritik mit Gegenangriff

US-Präsident Donald Trump hat sein Gipfeltreffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin gegen Kritik verteidigt und der Presse eine falsche Darstellung vorgeworfen. Schon der Nato-Gipfel sei grossartig gewesen und die Militärausgaben der Allianz würden deutlich aufgestockt - «nur meinetwegen».

Das schrieb Trump am Dienstag auf Twitter. Das Treffen mit Putin sei «sogar noch besser» gewesen. Leider habe das die Fake-News-Presse nicht so berichtet. Das Auftreten Trumps an der Seite Putins war in den USA parteiübergreifend und teilweise scharf kritisiert worden. Vor allem dass Trump ungeachtet der Erkenntnisse der US-Geheimdienste Russland von einer Einmischung in den US-Wahlkampf freisprach, wurde in den USA mit Entrüstung aufgenommen.

While I had a great meeting with Nato, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Wladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy!