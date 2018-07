158 Katholiken wegen sexuellen Missbrauchs im Visier der Justiz

Die chilenische Justiz ermittelt im Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche gegen 158 Bischöfe, Priester und Laien. In den Ermittlungen geht es um den Missbrauch von 266 Kindern und Erwachsenen, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Unter den mutmasslichen Opfern waren demnach 178 Kinder und Jugendliche. Die Vorwürfe datieren den Angaben zufolge bis ins Jahr 1960. In dem Skandal wird zahlreichen ranghohen Vertretern vorgeworfen, Missbrauch begangen oder vertuscht zu haben.

Bei seinem Besuch in Chile im Januar bat Papst Franziskus im Regierungspalast La Moneda um Verzeihung für den Kindesmissbrauch durch katholischePriester. «Ich kann nicht umhin, den Schmerz und die Scham zum Ausdruck zu bringen, die ich angesichts des nicht wieder gutzumachenden Schadens empfinde, der Kindern von Geistlichen der Kirche zugefügt worden ist», sagte er. Der Papst hatte «schwere Fehler» im Umgang mit dem Missbrauchsskandal eingeräumt.

Der Papst kam während seines Besuchs auch mit Opfern zusammen. «Das Treffen war rein privater Natur. Niemand weiteres war anwesend, nur der Papst und die Opfer», hiess es in einer kurzen Mitteilung des Vatikans. «So konnten sie dem Papst von ihrem Leid berichten. Er hörte sie an und betete und weinte mit ihnen.»

Bischöfe sollen Täter gedeckt haben

Am Rande der Papstmesse in der chilenischen Hauptstadt Santiago, an der rund 400'000 Menschen teilnahmen, kam es später zu Ausschreitungen. Einen Protestzug gegen sexuellen Missbrauch stoppten Spezialeinheiten mit Wasserwerfern. Die Demonstranten riefen unter anderem «pädophile Komplizen». 50 Menschen wurden festgenommen.

Vor allem der Fall des Priesterausbilders Fernando Karadima hatte das Vertrauen in die katholische Kirche in Chile zuletzt tief erschüttert. Ein vatikanisches Gericht hatte ihn 2011 wegen Kindesmissbrauchs schuldig gesprochen. Seine Taten sollen von mehreren Bischöfen gedeckt worden sein.

