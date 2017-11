Die Staatsduma arbeitet wieder mit Hochgeschwindigkeit: Gestern stimmten Vertreter aller vier Parlamentsfraktionen im Medienausschuss über die gerade erst eingebrachten Änderungen zu einem neuen Gesetz über Informationssicherheit ab, heute will das Plenum sie schon verabschieden.

«Diese Änderungen erlauben es, Massenmedien, die aus dem Ausland finanziert werden, zu ausländischen Agenten zu erklären», sagte Duma-Vizesprecher Pjotr Tolstoi der Agentur Ria Nowosti. Die betroffenen Medien sollen dazu verpflichtet werden, sich und ihre Produktion als «ausländische Agenten» zu markieren.

Am Vortag hatte Tolstois Kollege Andrei Isajew erklärt, unter das neue Gesetz könnten die Radiosender Radio Swoboda und Stimme Amerikas, der Fernsehkanal CNN, aber auch die Deutsche Welle fallen. In der Praxis soll das Justizministerium entscheiden, welche ausländischen Medien auf die Liste der «Auslandsagenten» geraten.

Nach Aussagen verschiedener Parlamentarier richtet sich die Massnahme nicht gegen die Korrespondenten ausländischer Medien. Vielmehr handle es sich um eine spiegelbildliche Antwort auf die Einschränkungen, von denen russische Medien in den USA betroffen seien.

Wie du mir, so ich dir

Am Vorabend hatte Margarita Simonjan, die Chefredaktorin des russischen Auslandssenders Russia Today (RT), erklärt, die amerikanische Redaktion des Senders habe sich auf Druck der amerikanischen Behörden als «ausländischer Agent» registriert. Was nach Ansicht von Experten noch keine Katastrophe ist, auch japanische oder südkoreanische Sender werden in den USA als «ausländische Agenten» geführt.

Aber RT, in Medienkreisen für Verschwörungstheorien und Fake-News bekannt, hat in Amerika seit einiger Zeit Probleme. Der Kongress startete eine Untersuchung über mögliche Einflussnahme des russischen Kanals auf die US-Präsidentschaftswahlen, Twitter unterbindet sämtliche RT-Werbung, Google und YouTube strichen dem russischen Fernsehsender den Status privilegierter Partnerschaft. «Eine Attacke auf die Pressefreiheit», kommentierte Wladimir Putin.

Als ausländischer Agent muss sich RT in Untertiteln als solcher markieren, dem US-Justizministerium die Wohnadressen und Telefonnummern seiner Mitarbeiter mitteilen und ausserdem ihre Finanzierung offenlegen. Entsprechende Auflagen werden nun umgekehrt für Radio Swoboda oder CNN gelten. Ausserdem denkt der russische Senator Alexei Puschkow schon laut darüber nach, den Zugang der US-Medien zum russischen Kabelfernsehen einzuschränken.

RT-Chefredaktorin Simonjan befürchtet seit Wochen, die US-Behörden hätten das Gleiche mit ihrem Sender vor. Tatsächlich aber kann man RT als Format nicht mit den amerikanischen Staatsmedien in Russland vergleichen. Über Satellit und Kabelnetze ist RT in Amerika landesweit zu empfangen, der Sender selbst berichtet stolz, er könne 85 Millionen Amerikaner erreichen.

«Radio Swoboda und andere amerikanische Medien finden in Russland praktisch nur noch im Internet statt», sagt Anastasija Kirilenko, freie Journalistin und langjährige Reporterin bei Radio Swoboda, im Gespräch mit der BaZ. «Schon 2012 wurde dem Sender die Mittelwelle abgeschaltet.»

Vertreter der Oppositionszeitung Nowaga Gaseta räsonieren: «Um die Gegenmassnahmen wirklich spiegelbildlich zu gestalten, müsste Russland dem US-Fernsehen zuerst die Möglichkeit geben, seine Sendungen in russischer Sprache in dem Umfang und mit der Erreichbarkeit auszustrahlen wie Russia Today in den USA.»

Bisher ist noch unklar, wie sich der neue schimpfliche Status des ausländischen Agenten auf die Arbeit der Radio- und TV-Redaktionen auswirken wird. Anastasija Kirilenko vermutet, er werde dem kleinen liberalen Publikum von Radio Swoboda völlig gleichgültig sein. Offiziell will noch niemand vom Radiosender die Entwicklung kommentieren. Aber ein Mitarbeiter antwortete auf die Frage, welche Veränderungen er im Alltag erwarte, lakonisch: «Gar keine.» (Basler Zeitung)