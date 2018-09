Ausschuss stimmt für Trumps Richterkandidaten

Die Kandidatur von Brett Kavanaugh für das oberste Gericht hat eine wichtige Hürde genommen. Der Justizausschuss des US-Senats stimmte mit knapper Mehrheit dafür, dem Senat eine Berufung Kavanaughs an das höchste US-Gericht zu empfehlen.

Der republikanische US-Senator Jeff Flake, der als einer der Wackelkandidaten unter den Konservativen gegolten hatte, hatte angekündigt, trotz der Anschuldigungen für Kavanaugh zu stimmen. Unmittelbar vor der Abstimmung sagte er jedoch, wenn es keine einwöchige FBI-Untersuchung gebe, werde er danach im Senat Nein stimmen.

Eine Zeugenbefragung forderten wiederholt demokratische Senatoren. Kavanaugh war während der Anhörung vom Donnerstag den Fragen ausgewichen, ob er eine Untersuchung der Vorwürfe gegen ihn durch das FBI unterstütze.

Trump lehnt Zeugenbefragung ab

Sie forderten angesichts der schweren Anschuldigungen der Professorin Christiane Blasey Ford und der Tatsache, dass Aussage gegen Aussage steht, eine Einvernahme möglicher Zeugen. Einer dieser Zeugen könnte Kavanaughs Freund Mark Judge sein, der laut Ford im Zimmer anwesend gewesen sei, als es zum sexuellen Übergriff gekommen sei.

Präsident Trump lehnt Ermittlungen durch das FBI ab. Die republikanischen Senatoren sind ebenfalls dagegen.

Trump tells WH pool he is open to delay on Kavanaugh saying “whatever they think is necessary.”