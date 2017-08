Auto rast in Charlottesville in Demonstranten – ein Todesopfer

Anhänger des Ku-Klux-Klans und anderer rechtsextremer Gruppen haben sich im US-Bundesstaat Virginia gewalttätige Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten geliefert.

Beide Seiten gingen heute in der Stadt Charlottesville mit Schlagstöcken, Flaschen und Wurfgeschossen aufeinander los. Die Polizei sprach von mindestens zwei Verletzten und verhängte ein Versammlungsverbot. Die Behörden riefen den Ausnahmezustand aus.

Ein Auto ist am Rande einer Kundgebung in eine Gruppe von Gegendemonstranten gerast.

Wie der Bürgermeister der Stadt Charlottesville via Twitter mitteilt, ist mindestens eine Person ums Leben gekommen sein. Mehrere seien verletzt in Spitäler gebracht worden, berichtete der Sender CNN.

I am heartbroken that a life has been lost here. I urge all people of good will--go home.

Videoaufnahmen und Augenzeugenberichte deuteten demnach auf eine absichtliche Tat hin. Die städtischen Behörden meldeten auf Twitter, an einer Kreuzung seien drei Fahrzeuge aufeinander geprallt, mehrere Fussgänger seien verletzt worden. Die Menschen wurden dazu aufgerufen, den Unfallort freizuhalten, damit Helfer dorthin gelangen könnten.

Zu den Krawallen kam es vor Beginn eines Marsches unter dem Motto «Vereint die Rechte». Dabei standen Hunderte Rechtsextreme in paramilitärischen Uniformen ebenso vielen Anhängern antifaschistischer Gruppen gegenüber. Unter Buhrufen schwenkten die rechten Teilnehmer die Flagge der sklavenhaltenden Südstaaten aus dem Bürgerkrieg.

Folks said counter protesters were hit by a vehicle as they turned the corner. Medics are here. #Charlottesville pic.twitter.com/qQAIRy7YSN

Tränengas und Festnahmen

Die Polizei trieb die Menge mit Tränengas auseinander und nahm gewalttätige Teilnehmer fest. Zudem räumte sie einen Park und untersagte die geplante Kundgebung. Zuvor hatten sich hunderte Rechtsextreme mit Fackeln auf dem Universitätscampus von Charlottesville versammelt.

Zu der Demonstration aufgerufen hatte neben dem Ku Klux Klan auch die sogenannte Alt-Right-Bewegung, die neonazistisches Gedankengut vertritt und US-Präsident Donald Trump unterstützt. Der Protest richtete sich gegen die Stadtverwaltung von Charlottesville. Sie will ein Denkmal des Bürgerkriegs-Generals Robert Lee entfernen lassen. Lee führte Mitte des 19. Jahrhunderts die Südstaaten-Truppen.

Trump verurteilt «Hass» und Gewalt

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one!