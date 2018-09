Einen für Trump brisanten anonymen Gastbeitrag veröffentlichte am Mittwoch die «New York Times». So sollen ranghohe Mitglieder der Regierung von US-Präsident Donald Trump aktiv daran arbeiten, die Politik des Präsidenten zu untergraben. «Das Dilemma – welches er nicht ganz begreift – ist, dass viele ranghohe Beamte seiner eigenen Regierung unablässig daran arbeiten, Teile seiner Politik und seiner schlimmsten Einfälle zu vereiteln», heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag eines anonymen Autors.

«Ich sollte das wissen, ich bin einer von ihnen», heisst es weiter. Der Beitrag trägt den Titel «Ich bin Teil des Widerstands innerhalb der Trump-Regierung». Die Zeitung erklärte, den Bericht auf Wunsch des Autors anonym veröffentlicht zu haben. Der Zeitung sei die Identität des Autors bekannt.

Trump wittert Verrat

Der Autor betont, er oder sie fühle sich der Politik der Republikaner weiterhin verpflichtet und stehe nicht auf Seiten der Demokraten. Aber: «Wir glauben, unsere erste Verpflichtung gilt diesem Land, und der Präsident handelt weiterhin in einer Weise, die der Gesundheit unserer Republik schadet. Deshalb sind wir entschlossen, alles zu tun, was wir können, um unsere demokratischen Institutionen zu bewahren und die am meisten fehlgeleiteten Impulse von Herrn Trump zu konterkarieren, bis er aus dem Amt ist.»

TREASON? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5. September 2018

Trump wies den Gastbeitrag als «anonym, das heisst feige» zurück und reagierte bei Twitter mit einem einzigen in Grossbuchstaben geschriebenen Wort: «Verrat?». Seine Sprecherin Sarah Sanders nannte den Beitrag «erbärmlich, unverantwortlich und selbstsüchtig» und forderte die «New York Times» dazu auf, sich zu entschuldigen. Der Autor hintergehe den gewählten Präsidenten, statt ihn zu unterstützen, kritisierte Sanders. «Dieser Feigling sollte das Richtige tun und zurücktreten.»

Erst am Dienstag waren Auszüge aus dem neuen Buch von US-Reporterlegende Bob Woodward bekannt geworden. Darin schreibt der Journalist ebenfalls davon, dass ein Grossteil der Trump-Mitarbeiter damit beschäftigt sei, den Präsidenten davon abzuhalten, das Welthandelssystem zu zerstören, die nationale Sicherheit zu untergraben und Kriege anzuzetteln. Der anonyme Gastbeitrag in der «New York Times» deutet an, dass der Widerstand im Weissen Haus noch deutlich stärker ist, als von Woodward beschrieben. (scl/afp/sda)