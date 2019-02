Bericht: Bernie Sanders wird 2020 wohl kandidieren

Der 77-jährige Bernie Sanders will es offenbar nochmals wissen: Gemäss politico.com hat der parteilose Senator ein Video gemacht, in dem er seine Kandidatür für die US-Präsidentschaftswahlen 2020 verkündet. Gleichzeitig hat sein Team mit Kandidaten gesprochen, die für Spitzenpositionen in Frage kommen. Sanders-Sprecherin Sarah Ford mochte sich allerdings nicht zu besagtem Video äussern.

Der von vielen jungen Amerikanern kultisch verehrte Senator war im Kandidatenrennen der Demokraten für die Präsidentschaftswahl 2016 der früheren Aussenministerin Hillary Clinton unterlegen. Viele seiner Anhänger sind überzeugt, dass der dezidiert linke Politiker Trump bei der Wahl besiegt hätte. Bereits im November hatte Sanders mit der Aussage «ich würde wahrscheinlich kandidieren, sollte ich der beste Herausforderer sein», die Gerüchteküche angeheizt. (red)