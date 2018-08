Cohen: Schweigegeld «auf Anweisung» von Trump bezahlt

Michael Cohen, der ehemalige persönliche Rechtsanwalt von US-Präsident Donald Trump, hat im Ermittlungsverfahren gegen ihn ein Schuldeingeständnis abgelegt. Cohen sagte, er habe «auf Anweisung eines Kandidaten» das Wahlkampfgesetz gebrochen.

Der gleiche Kandidat habe ihn angewiesen, jemandem 130'000 US-Dollar Schweigegeld zu bezahlen, und habe ihn später zurückbezahlt. Er identifizierte weder den Kandidaten noch die Person, die bezahlt wurde, aber diese Fakten stimmen mit Cohens Zahlung an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels und Trumps Rückzahlung überein. Stormy Daniels hatte vor einigen Jahren eine sexuelle Beziehung zu Trump und sollte durch die Zahlung daran gehindert werden, während des Wahlkampfs 2016 öffentlich darüber zu reden.

Da Cohen die Zahlung über eine ausländische Briefkastenfirma laufen liess, verstiess er gegen Geldwäschegesetze. Politisch heikler ist jedoch, dass er die Zahlung als Wahlkampfausgabe hätte deklarieren müssen, da der Zweck eindeutig war, das Schweigen der Porno-Darstellerin im laufenden Wahlkampfs zu erkaufen, dem damals ohnehin angeschlagenen Kandidaten Trump politische Schwierigkeiten zu ersparen und so den Wahlausgang zu beeinflussen. In den entsprechenden Meldedokumenten tauchte die Zahlung allerdings nicht auf.

Zusätzlich gab Cohen zu, einen illegalen Beitrag von 150'000 US-Dollar geleistet zu haben. Das ist die Summe, die das ehemalige Playmate Karen McDougal vom Verleger des National Enquirers erhalten hatte, um ihre Geschichte um eine Affäre mit Trump zu beerdigen.

Kooperiert er mit den Ermittlern?

Neben den Anschuldigungen könnte ein solcher «Plea Deal» beinhalten, dass der Beschuldigte für eine mildere Strafe auch eine Zusammenarbeit mit der Anklagebehörde eingeht. Ob Cohen eine solche Abmachung eingegangen ist, bleibt unklar.

Die Untersuchung gegen Cohen wurde durch Sonderermittler Robert Mueller an das New Yorker Süddistrikt verwiesen. Falls Cohen zustimmt zu kooperieren, könnten die Informationen, die er zur Verfügung stellt, in Muellers Untersuchung gebraucht werden. Aber es bleibt unklar, ob er sich zur Zusammenarbeit verpflichtet hat.

Wegen welcher Vorwürfe gegen Cohen ermittelt wird, wurde bisher nicht offiziell mitgeteilt. Gemäss verschiedenen Medienberichten untersuchen die Ermittler, ob Cohen Finanz- oder Steuerbetrug begangen hat, oder gegen das Wahlkampffinanzierungsgesetz verstossen hat. Dabei geht es um Schweigegelder, die Cohen an Frauen zahlte, die nach eigenen Aussagen Affären mit Trump hatten. Das könnte gegen Wahlkampffinanzierungsgesetze verstossen haben.

«Der Kerl, der weiss, wo alle Leichen begraben sind»

Cohen war über ein Jahrzehnt lang Teil des inneren Kreises von Trump, arbeitete als sein persönlicher Anwalt bei der Trump Organisation und beriet den Präsidenten auch nach der Wahl.

Cohen sagte einmal, er würde sich für Trump sogar eine Kugel einfangen. Doch die Beziehung zwischen den beiden Männern hat sich seit einer FBI-Razzia von Cohens Büro, Hotelzimmer und Zuhause verschlechtert. Er sei «der Kerl, der weiss, wo alle Leichen begraben sind», sagte Seth Hettena einst. Sie ist eine Kennerin von Trumps Karriere.

(mch/sda)