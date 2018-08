Das wars für den härtesten Sheriff der USA

Joe Arpaio bewundert Donald Trump – und umgekehrt ist es genauso. Vor einem Jahr begnadigte der US-Präsident den umstrittenen Ex-Sheriff, der für seinen harten, teils illegalen Umgang mit Migranten und Gefangenen landesweit berühmt-berüchtigt gewesen war. Trotz seines fortgeschrittenen Alters wollte sich der 86-jährige Trump-Fan nicht zur Ruhe setzen. Vielmehr hatte Arpaio grosse politische Ambitionen: Er kandidierte im Bundesstaat Arizona für einen Senatssitz im US-Kongress in Washington. Doch Arpaio ist nun gescheitert bei den Vorwahlen der Republikaner.

Das Rennen machte Martha McSally, die Kandidatin des republikanischen Establishments. Mit deutlichem Rückstand kam Arpaio nur auf den dritten Platz, hinter Kelli Ward, die wie der Ex-Sheriff eine überzeugte Trumpistin ist.

Washington Needs a New Sheriff in Town. I need your support, Arizona. Get out and vote, August 28 so we can #DraintheSwamp #BuildTheWallNow and support our #AmericaFirst agenda. pic.twitter.com/Rds8imo7K2