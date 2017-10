Den Sohn verloren, Trump zu Hilfe geeilt

In der Debatte um Beileidsbekundungen um im Kampf getötete US-Soldaten hat er Präsident Donald Trump nun mit einem emotionalen Auftritt den Rücken gestärkt. Die Kritik am Kondolenztelefonat Trumps mit der Familie eines in Niger umgekommenen Soldaten habe ihn fassungslos gemacht, sagte Kelly.

Laut der demokratischen Abgeordneten Frederica Wilson hatte Trump die Witwe grob am Telefon abgefertigt und ihr gesagt, ihr Mann habe sicherlich «gewusst, worauf er sich einliess, als er sich verpflichtete. Aber ich vermute, es tut trotzdem weh.» Wilson sass mit der Witwe im Auto, das Telefonat lief über die Lautsprecher. Der Präsident wies die Vorwürfe umgehend zurück.

The Fake-News is going crazy with wacky Congresswoman Wilson(D), who was SECRETLY on a very personal call, and gave a total lie on content! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. Oktober 2017

Kelly kritisierte nun Wilsons Vorgehen: «Ein Kongressmitglied, das einem Telefonat des Präsidenten mit einer jungen Ehefrau zuhört», sagte Kelly – «das macht mich absolut fassungslos. Ich dachte, wenigstens das wäre heilig.» Er sei so wütend gewesen über Wilsons nachmaligen TV-Auftritt, dass er einen langen Spaziergang auf dem Militärfriedhof von Arlington gemacht habe, um seine Gedanken zu sammeln. Ex-General Kellys Sohn fiel 2010 in Afghanistan. Der Leutnant war dort durch eine Mine getötet worden. Kelly hat es stets vermieden, den Tod seines Sohnes politisch zu instrumentalisieren. Nun sprach er vor den Medien ausführlich darüber, wie ein Leichnam eines gefallenen Soldaten für die Heimreise aufbereitet wird und wie die betroffenen Familien informiert werden.

Ratschläge und Unwahrheiten

Kelly sagte auch, er habe Trump geraten, nicht bei den Familien Gefallener anzurufen. Barack Obama habe das beim Tod seines Sohnes auch nicht getan. Diese Aussage wolle er nicht als Kritik verstanden wissen. Trump hatte zuvor den Tod von Kellys Sohn für seine Zwecke instrumentalisiert und seinen Amtsvorgängern, im speziellen Obama, vorgeworfen, sie hätten sich nie oder nur selten bei Hinterbliebenen gemeldet, er dagegen bei allen. Beides stimmt nicht. Die «Washington Post» hat 13 der 20 Soldaten-Familien angeschrieben, die seit Trumps Amtsantritt einen Verlust zu beklagen haben. Die Hälfte gab an, nie etwas vom Präsidenten gehört zu haben.

Aus Kellys Sicht ist Trump hoch anzurechnen, dass er im Fall der in Niger umgekommenen Soldaten zum Hörer gegriffen hat. Die inhaltliche Kritik am US-Präsidenten konterte der Stabschef nicht. Im Gegenteil. Er sagte, er habe dem Präsidenten geraten, das zu sagen, was ihm sein bester Freund Joe Dunford, ein Marine-General, beim Tod seines Sohnes gesagt habe: «Er tat genau das, was er wollte, als er starb. Er wusste, worauf er sich einliess und kannte die Möglichkeiten, weil wir uns in einem Krieg befinden. Und als er starb, war er umgeben von den besten Männern auf diesem Planeten: seinen Freunden.» Trump sei dem Ratschlag gefolgt – «auf seine Art». (nlu/ap)