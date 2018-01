Der Budget-Streit lähmt Amerika

Die Freiheitsstatue im New Yorker Hafen hat schon immer einen etwas traurigen Gesichtsausdruck gehabt. Am Wochenende war ihr zum Heulen zumute: Die «Statue of Liberty» durfte keine Besucher empfangen, weil in Washington «Shutdown» herrscht.

Nach gescheiterten Verhandlungen im Kongress am Freitag senkte sich eine mehr als sonntägliche Ruhe über die US-Verwaltung. Nur in unverzichtbaren Diensten wie Landesverteidigung, Grenzschutz, Flugsicherheit oder Rentenzahlungen werden Angestellte heute Montag vollzählig an ihren Arbeitsplätzen erscheinen, wenn auch ohne Bezahlung. Rund die Hälfte der Beamten muss in Zwangsurlaub.

Der US-Senat, wo sich die zwei Parteien nicht auf eine provisorische Budgetmassnahme einigen konnten, trat gestern erneut zu Beratungen zusammen. Die republikanische Führung unter Senator Mitch McConnell will heute einen neuen Anlauf für eine Abstimmung machen. Im Auge hat er eine provisorische Verlängerung der Geldzuweisungen für die nächsten drei anstatt vier Wochen.

Doch war gestern nicht abzusehen, dass ausreichend viele Demokraten im Senat einer solchen Massnahme zustimmen werden. Sie verlangen unter ihrem Führer Chuck Schumer, dass sich Präsident Donald Trump und seine Partei zu einer raschen Legalisierung von gegen 700 000 als Kinder illegal eingereisten Ausländern verpflichtet. Die Regierungspartei jedoch erklärt sich dazu bloss bereit, wenn der Mauerbau an der Grenze zu Mexiko Geld erhält, der Familiennachzug von Immigranten eingeschränkt wird und es keine Visumlotterie mehr gibt.

Das Einwanderungsthema zählt zu den wichtigsten und polarisierendsten Themen im Hinblick auf die Kongresswahlen vom Herbst. Um sich günstig darzustellen, verbrachten führende Kongresspolitiker das Wochenende mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Republikaner betitelten das Patt als «Schumer Shutdown», Demokraten verhöhnten den «Trump Shutdown».

Der Präsident schlüpfte gestern nicht in die Rolle eines Vermittlers. Stattdessen trug er zur Verhärtung der Fronten bei. Unter dem Titel «Complicit» (mitschuldig) liess Trump ein aggressives Kampagnenvideo publizieren, das Demokraten für alle von illegalen Ausländern verübten Verbrechen mitverantwortlich macht. In einem Tweet beschuldigte er dann die Demokraten, eine unbegrenzte Einwanderung anzustreben, und drohte ihnen ein Ende der 60-Stimmen-Hürde im Senat an. Sie würde die Minderheitspartei ihrer Sperrminorität berauben. Seit 2013 gilt sie bereits für Ernennungen. Deshalb konnte Trump mühelos sehr viele konservative Richter einsetzen. Bislang nehmen Republikaner im Senat aber Abstand von dieser radikalen Lösung; sie fürchten, bei einer künftigen Mehrheit der Demokraten alle Macht zu verlieren.

Aktenzeichen WEF ungelöst

Nach dem gestrigen Stand wollen Trump und die Republikaner auf keinen Fall über Ausländerfragen verhandeln, so lange der «Shutdown» andauert. Ob und wann die Demokraten einlenken, war nicht abzusehen. Mick Mulvaney, der Direktor für Management und Budget, hielt in einem TV-Interview eine längere Dauer für denkbar. Manche Demokraten könnten Trump damit abstrafen wollen, dass seine Rede zur Lage der Nation am 30. Januar vom «Shutdown» überschattet wird.

Falls die Stilllegung den heutigen Montag überdauert, steht auch Trumps Reise an das WEF in Davos infrage. Rechtlich hindert den Präsidenten nichts daran, seinen Jumbojet zu besteigen und loszufliegen. Doch politisch würde eine Reise zu den Reichen und Schönen der Welt nicht gut aussehen, während Hunderttausende von Staatsangestellten um ihren Lohn zittern. (Basler Zeitung)