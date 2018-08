Der Kampf der Stellvertreter in Florida

Paul Manafort? Michael Cohen? Die negativen Trump-Nachrichten der letzten Woche liessen die republikanische Wählerschaft am Dienstag in den USA kalt. In den Vorwahlen von mehreren Gliedstaaten errangen Kandidaten, die von Präsident Donald Trump unterstützt wurden, durchs Band Siege.

Dramatisch gelang das in Florida Ron DeSantis. Der bisherige Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus will der nächste Gouverneur des «Sunshine State» werden. Noch vor wenigen Wochen lag der 39-Jährige zwanzig Prozentpunkte hinter dem Agrarkommissar Adam Putnam, dem Vertreter des republikanischen Establishment. Doch im Juni stellte sich der Präsident mit einem Tweet hinter DeSantis, dessen Pro-Trump-Auftritte auf Fox News ihm gefallen. Am Schluss siegte DeSantis mit einem Plus von 20 Prozentpunkten.

Überraschender Erfolg

Noch verblüffender gewann auf der demokratischen Seite ein unorthodoxer Kandidat: der Afroamerikaner Andrew Gillum. Der ebenfalls 39-jährige Bürgermeister von Tallahassee galt bis vor ganz Kurzem als chancenlos gegen Gwen Graham, die Tochter eines populären früheren Gouverneurs und Senators. Gillum verwies sie jedoch klar auf die Plätze, gleich wie zwei andere, schwerreiche Anwärter.

Der ausserhalb der Hauptstadt wenig bekannte Politiker schaffte den Triumph dank dem Support von Bernie Sanders, dem sozialistischen Rivalen von Hillary Clinton im Präsidentschaftsrennen von 2016. Wie Sanders versprach der gewinnend auftretende Gillum bei der Parteibasis populäre Anliegen wie kostenloses College und eine staatliche Krankenversicherung. Es half auch, dass die Milliardäre George Soros und Tom Steyer für ihn tief in die Tasche griffen.

Das Vorwahlergebnis verwandelt das parteipolitisch ausgeglichene Florida, wo immer wieder nationale Duelle entschieden werden, ins Terrain eines Stellvertreterkriegs. Die New York Times erwartet ein «titanisches Kräftemessen» zwischen den beiden «jungen, aggressiven Politikern, die das pulsierende Herz ihrer Parteien darstellen».

Mit den Worten «Auf zum November!» beglückwünschte Trump DeSantis zu seinem «fantastischen Sieg». Sanders gratulierte dem Kandidaten seines Lagers und rief dazu auf: «Machen wir Andrew Gillum zum nächsten Gouverneur von Florida.»

«Eher eine rote Welle»

Wie hässlich das Rennen zu werden verspricht, erwies sich schon gestern Morgen, als DeSantis sagte, Gillum würde den von Trump ausgelösten Wirtschaftsaufschwung in Florida abwürgen. Er brauchte dabei den Ausdruck «monkey up», der von Gillum-Seite sofort als rassistische Anspielung interpretiert wurde. Ein Radio-Talker ging am Fernsehen so weit, DeSantis zur Aufgabe des Rennens aufzufordern. Der beschuldigte Repräsentant wehrte sich sofort gegen den Angriff und sagte, der Ausdruck sei ganz anders gemeint gewesen.

Siege politischer Radikaler auf beiden Seiten des politischen Spektrums gab es auch in anderen Vorwahlausscheidungen. Im Kampf um Floridas Senatssitz wird der Trump-freundliche Ex-Gouverneur Rick Scott den amtierenden Bill Nelson herausfordern. In Arizona holte sich der progressive Latino David Garcia die Nomination der Demokraten für das Gouverneursrennen. Im gleichen Gliedstaat sicherte sich die republikanische Repräsentantin und frühere Kampfpilotin Martha McSally die Chance auf einen Endrundensieg im Kampf um einen offenen Senatssitz. Ihre unterlegenen Rivalen hätten gegen Kyrsten Sinema, eine demokratische Abgeordnete, keine Chance gehabt.

Unter dem Strich kann der Präsident mit den Vorwahlergebnissen zufrieden sein. «Trump ist der grosse Gewinner vom Dienstag», schrieb CNN. Beobachter halten es für bemerkenswert, dass in Florida die Republikaner 1,6 Millionen Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an den Gouverneursvorwahlen bewegen konnten. Das sind sogar mehr als die 1,5 Millionen Demokraten, denen gemeinhin mehr Enthusiasmus für die Zwischenwahlen vom 6. November zugeschrieben wird.

Der frühere «Speaker» und Trump-Anhänger Newt Gingrich wagte die Prognose: «Wir werden, wenn überhaupt etwas, dann eher eine rote Welle sehen als eine blaue Welle.» (Basler Zeitung)