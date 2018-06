Der Präsident kokettiert mit der Allmacht

Am gestrigen 500. Amtstag Donald Trumps im Weissen Haus treibt Washington eine ungeklärte Frage um: Wie weit geht eigentlich die Macht eines amerikanischen Präsidenten?

Trump stellte sich gestern hinter die maximalistische These, ein US-Präsident könne sich im Bedarfsfall von einer Strafverfolgung ausnehmen. «Ich habe das absolute Recht, mich zu BEGNADIGEN», twitterte er. Dann fügte er die Frage hinzu: «Warum sollte ich das machen, da ich ja nichts Unrechtes getan habe?»

Nicht einmal bei Tötung

Mit seinem Tweet stellte sich Trump hinter Aussagen seines persönlichen Anwalts Rudy Giuliani. Der ehemalige Bürgermeister New Yorks hatte in mehreren Interviews am Sonntag behauptet, der Präsident habe das Recht, sich selbst zu begnadigen. Giuliani ging noch weiter und sagte, als oberster Gesetzeshüter und Ankläger könne ein US-Präsident gar nicht angeklagt werden, nicht einmal, wenn er jemanden töte. Nach der Deutung der US-Verfassung durch Giuliani und andere Trump-Anwälte kommt als Massnahme gegen einen gesetzesbrecherischen Präsidenten einzig die Amtsenthebung infrage. «Wenn er James Comey erschiessen würde», sagte Giuliani hypothetisch mit Bezug auf den ehemaligen FBI-Direktor, «käme es am nächsten Tag zum Impeachment. Setze ihn ab, und dann kannst du alles mit ihm machen.»

Die extrem expansive Interpretation der Machtbefugnisse eines US-Präsidenten wird nicht von allen Verfassungsrechtlern geteilt. «Ein Präsident kann nicht für Mord belangt werden, wirklich?», fragt spöttisch Norm Eisen von der Brookings Institution. Für den Ethik-Anwalt unter Barack Obama ist Giulianis Argument «absurd und selbstverständlich falsch». Andere Fachleute glauben, dass ein Staatsanwalt den Präsidenten zwar anklagen, aber ein Gerichtsverfahren erst nach der Absetzung des Präsidenten stattfinden könne.

Die Kontroverse ist vor dem Hintergrund der Russen-Untersuchung durch Sonderermittler Robert Mueller entbrannt. Bei der Wortmeldung Giulianis und einem letzte Woche bekannt gewordenen früheren Brief anderer Trump-Anwälte handelt es sich um Positionierungsversuche des Trump-Camps.

Die Meineidsfalle

Seit Monaten versucht das Anwaltsteam, ein riskantes Verhör Trumps durch Mueller abzuwenden. Sie befürchten, der Sonderermittler könnte den für seine lockere Zunge bekannten Präsidenten in eine Meineidsfalle locken, indem er ihn mit überraschenden Fragen in Widersprüche verwickelt.

Bisher erfolglos haben Giuliani und sein Team vorgeschlagen, Mueller könne Trump allenfalls über eine vorher vereinbarte Liste von Fragen einvernehmen, ohne ihn unter Eid zu stellen. Der Sonderermittler scheint aber auf seiner Forderung nach eidesstattlichen Antworten Trumps zu bestehen.

Die Verweise auf Trumps angebliche Allmacht sind Drohgebärden gegen Mueller. Giuliani signalisiert mit ihnen, dass der Präsident sich einer Vorladung durch den Sonderermittler widersetzen und seine Verweigerung durch die Gerichtsinstanzen bis hinauf zum «Supreme Court» verteidigen würde. Trump könnte sich auch querlegen, indem er von Mueller angeklagte Mitglieder seines Wahlkampfteams vorzeitig begnadigt. Falls nötig, könnte Trump sogar willens sein, Sonderermittler Mueller kurzerhand abzusetzen. Das wäre keine Justizbehinderung, glaubt sein Anwälteteam. Nach ihrer Lesart der Verfassung kann ein US-Präsident die Justiz gar nicht behindern, denn als oberster Chef aller Ankläger würde er sich selbst behindern.

Muellers Abschlussbericht

Die Intensität des verfassungsrechtlichen Streits weist darauf hin, dass womöglich ein Entscheid Muellers kurz bevorsteht. Es wird vermutet, dass der Sonderermittler noch im September seinen Abschlussbericht verfassen möchte, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, die Kongresswahlen von Anfang November beeinflussen zu wollen.

Wenn es dennoch zum finalen Rechtsduell zwischen Mueller und Trump kommt, lässt sich dessen Ausgang schwer voraussagen. Bisher hat noch kein Gericht abschliessend beurteilt, ob ein US-Präsident die Justiz behindern und ob er sich selbst begnadigen kann. Vielleicht gibt der unüblichste aller Präsidenten erstmals den Anlass dazu. (Basler Zeitung)