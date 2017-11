Der mysteriöse Professor mit den Kreml-Kontakten

In den ersten Anklagen von Sonderermittler Robert Mueller zur Russland-Affäre um Donald Trump ist ein Professor mit angeblich guten Verbindungen zum Kreml erwähnt worden. Dessen Name wird zwar nicht genannt in den am Montag veröffentlichten Gerichtsdokumenten. Die «Washington Post» hat allerdings herausgefunden, um wen es sich bei dem Professor handelt. Er heisst Joseph Mifsud, stammt aus Malta und lehrt Diplomatie und internationales Recht an britischen Universitäten. Mifsud trägt den Titel eines Ehrendirektors der London Academy of Diplomacy. Und er ist ordentlicher Professor an der University of Stirling. Misfud scheint bestens vernetzt zu sein, wie aus seinem Lebenslauf hervorgeht.

Mifsud ist der Mann, den George Papadopoulos, Aussenpolitikberater in Trumps Wahlkampfteam, mehrmals getroffen hatte. Papadopoulos hatte zunächst das FBI angelogen, inzwischen ist er Kronzeuge in der Russland-Affäre. Dabei hat er brisante Aussagen gemacht. Papadopoulos sagte laut Gerichtsdokumenten, dass der als Professor bezeichnete Informant mit Verbindungen nach Moskau ihm belastendes Material über die damalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton angeboten hatte. Zudem gab Papadopoulos an, im März 2016 den russischen Botschafter in London getroffen zu haben. Im Weiteren stellte ihm der Professor eine angebliche Nichte von Wladimir Putin vor. Mit seinen Kontaktpersonen habe er über mögliche Treffen mit Trump und seinen Wahlkampfleuten gesprochen, sagte Papadopoulos.

«Das ist Unsinn. Ich habe ein reines Gewissen»

Die Zeitung «Repubblica» hat Mifsud in Rom aufgespürt. Dort besuchte der Professor eine Konferenz der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit. Mifsud bestätigte, dass er Papadopoulos kenne und dass sie sich drei- oder viermal getroffen hätten. «Was Papadopoulos erzählt, stimmt nicht», sagte Mifsud zum Vorwurf, dass er im Auftrag des Kreml belastendes Material über Clinton angeboten habe. «Das ist Unsinn.» Er kenne keine Exponenten des russischen Regierungsapparats. Persönliche Bekanntschaft habe er nur mit dem Chef eines Thinktanks in Moskau. Dass diese Denkfabrik ihren Sitz im russischen Aussenministerium hat, «bedeutet nichts». Wenn er nach Russland reise, besuche er Kongresse von Wissenschaftlern. «Ich bin nur Akademiker», betonte Misfud mehrmals. Und: «Ich habe ein reines Gewissen.»

Verbindungen zum Kreml: Joseph Mifsud (rechts) bei einem Treffen mit Alexander Yakowenko, Russlands Botschafter in Grossbritannien, in einer Aufnahme aus dem Jahr 2014. Foto: Russische Botschaft in London.

Über den maltesischen Professor ist bekannt, dass er als Experte und Gast an den Treffen des Waldai-Clubs in Sotschi teilnimmt, wo immer auch Exponenten der russischen Regierung anwesend sind. Artikel, die auf der Website des Waldai-Clubs zu lesen sind, zeigen, dass Misfud mit Russlands Politik sympathisiert. Die «New York Times» bezeichnet Misfud als «enthusiastischen Promotor von Präsident Putin».

Zu Misfud gibts mehr Fragen als Antworten

Die britische Zeitung «Guardian» hat sich den Lebenslauf und die Aktivitäten des in London ansässigen Professors genauer angeschaut. Fazit: Es gibt mehr Fragen als Antworten.

Der russische Rat für Internationale Beziehungen hat Kontakte zum einstigen Trump-Berater Papadopoulos bestätigt. Treffen habe es jedoch nicht gegeben. Der Rat beschreibt sich selbst als unabhängiges Beratungsgremium, das immer wieder Politiker zum öffentlichen Austausch einlädt. Russlands Regierung sieht sich durch die Arbeit des US-Sonderermittlers Mueller nicht belastet. Russland tauche in den Anschuldigungen nicht auf, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die Vorwürfe, Russland habe die Präsidentschaftswahl in den USA beeinflusst, seien haltlos. (Tages-Anzeiger)