Der schnelle Profit in Trumps Märchenschloss

Es sieht aus wie eine opulente Trutzburg, ist das teuerste Haus am Platz – und läuft viel besser als erwartet: Das Trump International Hotel in Washington erwirtschaftete in den ersten Monaten des Jahres einen Gewinn von 1,97 Millionen US-Dollar. Das ist Munition für die Kritiker, die behaupten, Donald Trump profitiere finanziell von seiner Präsidentschaft.

Die Trump Organization – jenes Konstrukt aus fast 500 Unternehmen, das Trump früher aus seinem New Yorker Turm heraus lenkte – hatte eigentlich für die ersten vier Monate 2017 mit einem Verlust von 2,1 Millionen Dollar für das Hotel kalkuliert. Der überraschend deutliche Sprung in die Gewinnzone gelang dem einen Monat vor der Präsidentenwahl 2016 eröffneten Hotel unter anderem, weil die Gäste bereit sind, im Schnitt 653 Dollar für eine Übernachtung zu bezahlen. Das sind 57 Prozent mehr als die Trump Organization budgetierte, wie die «Washington Post», gestützt auf Dokumente der staatlichen General Services Administration, schreibt.

Mit ein Grund für die guten Zahlen: Das Hotel hat sich seit Trumps Amtseinsetzung im Januar in einen Hotspot der Republikaner verwandelt. Mitglieder seines Kabinetts übernachten oder leben dort. Konservative Gruppierungen sowie ausländische Diplomaten halten im Hotel Sitzungen und Feste ab. Wohl auch in der Hoffnung, daraus politisches Kapital zu schlagen. Das Hotel generierte so bis zum 15. April Einnahmen von 19,7 Millionen Dollar.

Bevor Trump das alte Postgebäude, eines der Washingtoner Wahrzeichen, zum Luxushotel umbauen liess, erhielt er 2013 einen 60 Jahre langen Pachtvertrag – vom Staat. Laut «Washington Post» waren die Beamten beeindruckt, dass er 200 Millionen investieren und jährlich 3 Millionen Miete zahlen wollte. Der demokratische Abgeordnete Peter DeFazio spricht von einem höchst unethischen Arrangement. «Es ist stossend, dass der Präsident der Vereinigten Staaten sowohl Eigentümer als auch Mieter ist.»

Der Streit um die Klausel

Der Pachtvertrag verbietet eigentlich genau das. Die Lösung? Vor seinem Amtsantritt als US-Präsident übergab Trump die Führung über sein Firmenkonglomerat an seine Söhne Eric und Donald Jr. und nicht wie bei früheren Präsidenten üblich an einen externen Vermögensverwalter. Besitzer bleibt Trump weiterhin – ein Konstrukt, das kaum der Vertrauensbildung dient. Seit Monaten nun versuchen Kritiker Trump über die «Emolument Clause», die Vergütungsklausel der US-Verfassung, zu fassen bekommen. Diese sieht vor, dass nur der Kongress die Annahme von Geschenken und Zahlungen aus dem Ausland erlauben kann.

Neben demokratischen Kongressabgeordneten reichten die Justizminister des Hauptstadtdistrikts von Washington und des Gliedstaates Maryland im Juni eine Klage ein. Sie argumentierten mit der «Emoluments Clause» und warfen Trump vor, das Präsidentenamt in verfassungswidriger Weise für seine geschäftlichen Interessen zu missbrauchen. Zusätzlich hielten die Justizminister fest, Trumps Hotels stellten eine unfaire Konkurrenz für private Anbieter dar. Die Klage verwies auf Medienberichte, wonach Diplomaten aus dem Nahen Osten und Asien im Trump International mit der Absicht übernachten, sich beim US-Präsidenten einzuschmeicheln. Das Hotel richte sich in seinem Marketing auch gezielt an die «diplomatische Gemeinde».

Interessante Auslastungszahlen

Die der «Washington Post» vorliegenden Daten zeigen nicht, wie viel Geld fremde Regierungen bisher im Washingtoner Trump International ausgegeben haben. Geld, welches das Hotel gemäss der «Washington Post» Ende Jahr der Staatskasse spenden will, um einen Konflikt zu vermeiden. Interessant ist: Die Zimmerauslastungsrate von 42,3 Prozent ist unterdurchschnittlich. Die Übernachtungsgäste sind aber bereit, sehr hohe Preise zu bezahlen. Dafür kommen sie gemäss Trump nicht nur in den Genuss von Luxus, sondern von «Superluxus», wie er vor der Eröffnung sagte. So können sie in der Benjamin-Bar der Hotellobby die Weine auf einem Silberlöffel probieren, bevor sie ihre Bestellung aufgeben. Und im Zimmer dann mit einer speziellen Trump-Mundspülung nachgurgeln. (nlu)