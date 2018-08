Donald Trumps Sommerferien – ohne Flip-Flops?!

Die «Trumpworld» hatte eine gute Woche: Er hat mit Herrn Junker und der EU Katz und Maus gespielt, und gewonnen. Er spielt Kriegsgebaren mit Iran, und droht ihnen eine nie da gewesene Katastrophe, falls sie sich mit den USA anlegen. Er hat es hingekriegt, dass Putin (nach dem Desaster von Helsinki) ihn nach Moskau eingeladen hat. Schliesslich hat er am Freitag ein BNP-Wachstum der USA von 4,1 Prozent im letzten Quartal mitgeteilt. Natürlich alles dank ihm, obwohl unter Obama ein um ein mehrfach höheres Wachstum Tatsache war.

All diese Punkte täuschen jedoch, da wir es hier mit einem Präsidenten zu tun haben, dessen Stil wir zwar langsam kennen, der jedoch politisch für die USA zum grossen Risiko wird. Die Alliierten der USA können nicht mehr auf den grossen Bruder USA zählen. Also machen sie – das heisst Europa und Japan (aber auch zunehmend China und Russland) – ihre eigenen Deals, indem sie den grossen Bruder USA aus der Familie ausschliessen. Das kürzlich unterzeichnete Handelsabkommen zwischen Europa und Japan ist das grösste Handelsabkommen, das je unterzeichnet wurde. Auch 11 asiatische Staaten, unter der Initiative der Japaner, haben das sogenannte «Trans-Pacific Partnership» unterschrieben, welches freieren Handel zwischen diesen Staaten garantiert (wiederum ohne die USA).

Man kann Donald Trump Wissenslücken, Lügen und Verhaltensauffälligkeiten vorwerfen – jedoch nicht eine fehlende Konsistenz seiner Leitidee.

Die «America First»-Politik von Donald Trump steht denn auch für Trumps innenpolitisches Versprechen, die wirtschaftliche Lage der weissen Angehörigen seiner Mittelschichtsklientel zu verbessern. Man kann Donald Trump Wissenslücken, Lügen und Verhaltensauffälligkeiten vorwerfen – jedoch nicht eine fehlende Konsistenz seiner Leitidee. Diese Leitidee bröckelt jedoch zunehmend, denn er hat keine Strategie, wie er «America First» international durchziehen will. Das Kriegsgebaren mit dem Handel, mit Iran und Nordkorea ist mit seinem Stab nicht abgesprochen, sondern oftmals ein Hüftschuss, den er danach wieder korrigieren muss. Seine Forderung an die Nato-Staaten, mehr für die Rüstung zu investieren, hat dazu geführt, dass es zu einer Initiative in Europa gekommen ist, um eine gemeinsame europäische Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zu entwickeln. Die USA isolieren sich aussenpolitisch immer mehr. So haben sich die Investitionen aus dem Ausland in die USA seit 2016 halbiert.

Nicht nur sein Gebaren gegenüber seinen Alliierten stellt ihn und die USA mehr und mehr ins Offside, sondern auch innerhalb der USA wird der Widerstand gegen Trump grösser. Zwei Beispiele: Verschiedene Republikaner haben sich offen gegen die Trump-Politik gestellt und dies im Kongress verlautbaren lassen. Mit den Medien hat Trump ein gestörtes Verhältnis und bezeichnet die Medien als «Feinde des Volkes». In einem Gespräch mit dem Herausgeber der New York Times hat er sich auf Kritik betupft geäussert und bestätigt, dass er unliebsame Journalisten aus seinen Pressekonferenzen ausschliessen werde. Ein solches Verhalten ist einer der grössten Demokratien der Welt nicht würdig – vielleicht hat er sich von Erdogan inspirieren lassen? Gemäss CNN kreiert Trump eine Reputation für die USA in der globalen Ordnung, die sprunghaft, unberechenbar und fundamental feindlich ist.

Jetzt haben wir kurz eine Pause von Donald Trump, da er im August in die Ferien geht (allerdings werden wir nicht Twitter-verschont sein). Ich hoffe, er packt seine Flip-Flops ein und sinniert ein bisschen am Strand über seine Präsidentschaft. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. (Basler Zeitung)