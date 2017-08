Drei Todesopfer nach Demo von Rechtsextremen

Am späten Samstagnachmittag stürzte ein Helikopter in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia ab und riss zwei Menschen in den Tod. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Demonstrationsortes, wo Stunden zuvor ein Auto in friedlich gegen eine Kundgebung weisser Nationalisten demonstrierende Menschen gefahren war. Dabei kam eine Person ums Leben, mindestens 35 wurden verletzt, einige davon schwer . Zwischen beiden Vorfälle stünde eine Verbindung, gab die Polizei am Abend bekannt. Weitere Details dazu wurden vorerst nicht mitgeteilt.

Mindestens eine Person war zu sehen, die am Boden sofort nach dem Vorfall medizinisch behandelt wurde. Der Fahrer des Autos, das in eine Reihe von mehreren Hundert Menschen fuhr, wurde festgenommen, wie der Minister für öffentliche Sicherheit von Virginia, Brian Moran, mitteilte.

Folks said counter protesters were hit by a vehicle as they turned the corner. Medics are here. #Charlottesville pic.twitter.com/qQAIRy7YSN — ACLU of Virginia (@ACLUVA) 12. August 2017

Der Gouverneur von Virginia, Terry McAuliffe, erklärte wegen der Kundgebung von Anhängern einer weissen Vorherrschaft den Ausnahmezustand. Nach chaotischen Zusammenstössen zwischen weissen Nationalisten und Gegendemonstranten ordneten Polizisten in Schutzausrüstung Protestierende bei der Versammlung in Charlottesville an, auseinanderzugehen. Hunderte Menschen warfen Wasserflaschen und wandten chemische Sprays gegeneinander an. Mindestens acht Menschen wurden dabei verletzt und eine Person wurde im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen festgenommen.

Augenzeugen sagten, das Auto sei in eine Menge von Menschen gefahren, die gegen die Kundgebung weisser Nationalisten protestiert hätten. Die Nationalisten sind gegen die Entfernung einer Statue des Konföderationsgenerals Robert E. Lee durch die Stadt Charlottesville. Der rechte Blogger Jason Kessler hatte zu einer nach seinen Worten «proweissen» Kundgebung aufgerufen.

The statue at the center of it all in #Charlottesville: Robert Edward Lee pic.twitter.com/jO23FsIQ3K — Ben Kesling (@bkesling) 12. August 2017

US-Präsident Donald Trump verurteilte die Zusammenstösse. Es handele sich um eine «unerhörte Zurschaustellung von Hass, Engstirnigkeit und Gewalt auf vielen Seiten». Trump forderte «eine schnelle Wiederherstellung von Recht und Ordnung und den Schutz von unschuldigen Leben». Die Amerikaner müssten «mit Liebe für unsere Nation und...wahrer Zuneigung für einander zusammenkommen».

What is vital now is a swift restoration of law and order and the protection of innocent lives.#Charlottesville pic.twitter.com/DB22fgnu6L — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12. August 2017

Trump sagte, er habe mit McAuliffe gesprochen. Sie seien sich einig gewesen, «dass der Hass und die Spaltung aufhören müssen und sofort aufhören müssen». Einige der weissen Nationlisten beriefen sich auf Trumps Wahlsieg als Bestätigung für ihre Einstellungen.

Der Direktor des Zentrums für Extremismus der Anti-Defamation League, Oren Segal, sagte, mehrere Gruppen für eine weisse Vorherrschaft hätten sich in Charlottesville versammelt, darunter Mitglieder von Neo-Nazi-Organisationen, rassistische Skinhead-Gruppen und Ku-Klux-Klan-Faktionen. Die Behörden rechneten mit bis zu 6000 Teilnehmern und Gegendemonstranten, wie die Polizei mitteilte.

Es gab bereits am Freitagabend Kämpfe, als Hunderte weisse Nationalisten durch den Campus der University of Virginia marschierten und dabei Fackeln trugen. Ein Universitätssprecher sagte, eine Person sei festgenommen und mehrere Personen seien verletzt worden.

@realDonaldTrump, thanks, at long last, for condemning hate in speech and action. Our work here is just beginning. Yours is too. — Mike Signer (@MikeSigner) 12. August 2017

Der Bürgermeister von Charlottesville, Michael Signer, sagte, er finde es abstossend, dass weisse Nationalisten in seine Stadt gekommen seien. Er warf Präsident Trump vor, mit seinem Wahlkampf im vergangenen Jahr rassistische Vorurteile geschürt zu haben. (nag/sda/afp)