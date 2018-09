Ein Senator entscheidet die erste Abstimmung über Kavanaugh

Noch am Abend nach den emotionsgeladenen Anhörungen von Professorin Christine Blasey Ford und Richter Brett Kavanaugh vor dem Justizausschuss des US-Senats haben namhafte Exponenten der republikanischen Partei bekannt gegeben, sie wollten mit der Ernennung Kavanaughs zum mächtigen Supreme Court wie geplant fortfahren. Demnach soll die definitive Abstimmung im Senat am Dienstag erfolgen.

Ein wichtige Weiche wird aber bereits am Freitagmorgen (Ortszeit) gestellt. Um 9.30 Uhr (15.30 Uhr Schweizer Zeit) tritt nämlich der Justizausschuss zusammen und stimmt darüber ab, ob er dem Senat die Kandidatur Kavanaughs empfehlen will. Die Mehrheitsverhältnisse im Justizausschuss des Senats sind wie auch im Senat äusserst knapp. Auf den 21 Sitzen des Ausschusses sitzen 11 Republikaner und 10 Demokraten. Eine einzelne republikanische Nein-Stimme würde bedeuten, dass der Ausschuss Kavanaugh mit einer negativen Empfehlung in den Senat entsenden würde.

«Das ist kein guter Prozess»

Alle Augen werden dabei auf den Republikaner Jeff Flake aus Arizona gerichtet sein. Er ist einer von drei Republikanern im Senat, die auf der Kippe stehen. Bei der Anhörung am Donnerstag liess sich Flake noch keine Inklination anmerken. Er sagte bloss, dass Professorin Ford sowie Richter Kavanaugh «überzeugende Aussagen» abgelegt hätten. «Das ist kein guter Prozess. Aber wir haben nichts anderes.» Das Verfahren werde wohl ebenso viel Zweifel wie Gewissheit hervorbringen. «Wenn wir in Zukunft Entscheidungen treffen, hoffe ich, dass alle – auch in ihrer Rhetorik – anerkennen werden, dass es Zweifel gibt. Wir werden nie über die Zweifel hinwegkommen. Ein wenig Demut ist gefragt.»

Später sagte er vor Reportern dann, es gebe «mehr Zweifel als Gewissheit». Flake hat sich mehrfach öffentlich gegen US-Präsident Donald Trump ausgesprochen. Vergangenes Jahr veröffentlichte er gar ein Buch «Conscience of a Conservative: A Rejection of Destructive Politics and a Return to Principle» («Gewissen eines Konservativen: Eine Ablehnung zerstörerischer Politik und eine Rückkehr zu Prinzipien»), in dem er mit Trump hart ins Gericht ging. Zudem hat Flake wenig zu verlieren: Er tritt im Januar zurück.

«Es gibt Zweifel»: Flakes kurze Erklärung nach der Anhörung Kavanaughs. (27. September 2018) Video: C-Span

Mehrere republikanische Senatoren schienen am Donnerstagabend nicht ganz sicher, ob der Justizausschuss Kavanaugh vorschlagen wird. Sollte sich bereits vor der Abstimmung abzeichnen, dass Flake den Richterkandidaten nicht unterstützt, hätte der Ausschuss auch die Möglichkeit, Kavanaugh ganz ohne Empfehlung in den Senat zu entsenden. Keine oder eine negative Empfehlung für Kavanaugh würde den Senat theoretisch nicht davon abhalten, ihn zu bestätigen, würde sie seine Aussichten erheblich erschweren.

Auch im Senat ist die Mehrheit knapp

Denn die Mehrheitsverhältnisse sind auch im Senat denkbar knapp. Der volle Senat besteht aus 51 Republikanern, 47 Demokraten und 2 Unabhängigen, die den Demokraten nahestehen. Würde sich Flake also gegen Kavanaugh entscheiden, stünde es bereits unentschieden. Das würde zwar noch reichen, weil Vizepräsident Mike Pence in solchen Fällen im Senat eine entscheidende Stimme abgeben darf – wohl für Kavanaugh. Sie dürften also keine einzige weitere Stimme verlieren.

Neben Flake gelten auch die Republikanerinnen Lisa Murkowski aus Alaska und Susan Collins aus Maine als unentschlossen. Der zuvor ebenfalls unentschlossene Bob Corker aus Tennessee hat sich am Donnerstagabend entschieden: Er wird für Kavanaugh stimmen.

Theoretisch wäre es zudem möglich, dass demokratische Senatoren aus eher republikanischen Staaten für Kavanaugh stimmen – als Beispiel wird oft Joe Manchin aus West Virginia genannt.

(Redaktion Tamedia)