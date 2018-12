Ex-Trump-Anwalt Cohen dementiert Reise nach Prag

Der frühere Anwalt von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, hat einen Medienbericht zurückgewiesen, wonach er während des US-Wahlkampfs 2016 für ein Treffen mit russischen Vertretern nach Prag reiste. «Ich habe gehört, Prag, Tschechien, sei im Sommer schön.»

Dies schrieb Cohen am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. «Ich weiss es nicht, denn ich war nie dort.» Mit Blick auf Russland-Sonderermittler Robert Mueller fügte er hinzu: «Mueller weiss alles!»

I hear #Prague #CzechRepublic is beautiful in the summertime. I wouldn’t know as I have never been. #Mueller knows everything!