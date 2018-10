Fall Kavanaugh: Weisses Haus findet offenbar keine Beweise

Das Weisse Haus hat im FBI-Bericht keine Beweise für die Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens gegen den Kandidaten des Obersten Gerichtshofs, Brett Kavanaugh, gefunden, schreibt das «Wall Street Journal». Laut Zeitung sei lediglich unklar, ob dies auch als Schlussfolgerung der Trump-Regierung zu deuten ist. Eine offizielle Erklärung aus Washington liegt noch keine vor, eine Stellungnahme lehnte ein Sprecher des Weissen Hauses ab.

Das FBI ermittelte gegen den Kandidaten; Hintergrund sind Vorwürfe von bislang drei Frauen gegen Kavanaugh wegen sexueller Übergriffe sowie versuchter Vergewaltigung während der High-School- und Studienzeit in den 1980er-Jahren.

Senatoren entscheiden über Schicksal Kanvanoughs

Der Bericht der US-Bundespolizei wird letztlich den US-Senatoren vorgelegt werden. Diese werden den Bericht in einem sicheren Raum im Kongressgebäude lesen und sich unterrichten lassen können. Einer mit der Sache vertrauten Person zufolge sollten die Senatoren den Bericht entweder bereits am Mittwochabend erhalten haben oder aber am Donnerstagmorgen (jeweils Ortszeit) erhalten. Zum Ergebnis der Untersuchung war zunächst nichts bekannt.

Der US-Senat soll nach dem Willen des republikanischen Mehrheitsführers Mitch McConnell noch in dieser Woche Kavanaugh als neuen Richter für den Surpreme Court bestätigen. Ein Termin für eine erste Abstimmung wurde für Freitag angesetzt. Dann sollen die Senatoren entscheiden, ob die Debatte begrenzt und der Nominationsprozess vorangetrieben wird. Eine Schlussabstimmung könnte dann am Samstag stattfinden.

Hunderte Juraprofessoren haben den US-Senat zuvor aufgerufen, Kavanaugh nicht als neuen Richter für das Oberste US-Gericht zu bestätigen. (nag/sda/afp)