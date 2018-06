Familientrennungen: Halbherzige Kritik von Melania Trump

Die First Lady der USA, Melania Trump, hat die Trennung von Familien an der Grenze zwischen den USA und Mexiko kritisiert. Sie monierte aber den harten Kurs der US-Regierung in diesem Zusammenhang nicht.

«Frau Trump hasst es zu sehen, wie Kinder von ihrer Familie getrennt werden, und hofft, dass sich die beiden Lager im Kongress endlich auf eine erfolgreiche Einwanderungsreform einigen können», sagte ihre Sprecherin Stephanie Grisham am Sonntag dem Fernsehsender CNN.

«Sie glaubt daran, dass wir ein Land sein müssen, in dem alle Gesetze befolgt werden – aber auch ein Land, das mit Herz regiert wird», so Grisham weiter.

