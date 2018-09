Geschwister wählen seinen Gegner

Der Republikaner Paul Gosar – ein treuer Anhänger von Präsident Donald Trump – muss bei den Wahlen im November in Arizona seinen Sitz verteidigen. Nun tauchen Gosars Geschwister in den Wahlvideos seines demokratischen Kontrahenten David Brill auf.

Gosar ist eine umstrittene Figur, seit er sich negativ über den verstorbenen republikanischen Senator John McCain geäussert hatte. Er ist auch Anhänger einer Verschwörungstheorie, die den gewalttätigen Marsch von Neonazis in Charlottesville als Plan linker Politiker darstellt, mit dem Rassenkonflikte geschürt und der Präsident untergraben werden sollte.

Die Geschwister des konservativen Politikers Tim, Jennifer, Gaston, Joan, Grace und David haben sich seit langem von ihrem Bruder entfremdet. Nun haben sie sich offiziell gegen seine Wiederwahl ausgesprochen.

«Werte verraten», um Karriere voranzutreiben

In einer Reihe von Kampagnenvideos gibt jeder von ihnen seine Meinung darüber ab, warum ihr Bruder ein ungeeigneter Vertreter für Arizona ist und es verdiene, seinen Platz zu verlieren. Grace beschuldigt ihren Bruder, «nichts zu tun, um dem ländlichen Amerika zu helfen», und rät Wählern, die sich «um die Gesundheitsversorgung und die Gesundheit ihrer Kinder kümmern», «ihn zur Rechenschaft zu ziehen». Gosar war ein lautstarker Kritiker von Obamacare.

Joan wirft Paul Gosar vor, «viele der Werte, die wir am Küchentisch hatten, zu verraten», um seine Karriere voranzutreiben, und David sagt, dass seine Geschwister das Bedürfnis verspürten, «sich für unseren guten Namen einzusetzen». In einem weiteren Clip kritisiert Jennifer seine Haltung zu Flüchtlingen und Einwanderung, einschliesslich der Verwendung des Begriffs «illegale Einwanderer», und wirft ihm mangelnde Integrität vor.

Die «Phoenix New Times» berichtet, das Kampagnenteam des Demokraten David Brill habe Kontakt mit den Gosars aufgenommen, nachdem kritische Twitter-Post eines Brudes aufgetaucht waren. Bereits in einem früheren Interview hatte David seinen Bruder Paul als «eine Peinlichkeit für die Familie» bezeichnet. Einige der Geschwister beteiligen sich offenbar auch finanziell an der Kampagne gegen ihren Bruder. (ij)