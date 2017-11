Halloween-Terrorist stammt aus Usbekistan

Bei dem mutmasslichen Täter, der in New York bei einer Terrorattacke mit einem Lieferwagen mindestens acht Menschen getötet hat, soll es sich um Sayfullo Habibullaevic Saipov aus Usbekistan handeln.

Der 29-Jährige sei 2010 in die USA gekommen, hiess es aus Ermittlerkreisen. Er habe eine Fahrerlaubnis aus Florida besessen, aber in New Jersey gewohnt. Die Polizei habe im Tat-Fahrzeug einen handgeschriebenen Brief gefunden, teilte ein Beamter mit, der anonym bleiben wollte. Der Brief sei möglicherweise auf Arabisch verfasst worden und lege einen Terrorverdacht nahe.

Bekannte beschreiben ihn laut «Daily Mail Online» als einen freundlichen Mann, der gut mit Kindern umgehen konnte. Jedoch wurde er nicht gerne fotografiert.

Laut der «New York Post» war der mutmassliche Täter als unberechenbarer Kunde in einem lokalen Supermarkt aufgefallen. «Jedesmal wenn er zu uns kam, hat er Streit mit den Kassierern angefangen», sagte die Managerin der Zeitung. Er sei schnell verärgert gewesen und hätte das Personal beleidigt.

Der mutmassliche Täter war in Manhattan mit einem Pick-Up-Truck auf einen Fahrradweg gefahren bevor er einen Schulbus rammte und zum Stehen kam. Polizisten schossen den Mann an. Nach einer Operation befand er sich zunächst in einem ernsten Zustand.

