Hawaii bereitet sich auf die Atom-Attacke vor

Wie weit die nordkoreanischen Raketen fliegen können, ist unter Beobachtern umstritten. Anfang Juli vermeldete Pyongyang erstmals den Test einer Interkontinentalrakete des Typs Hwasong-14, deren Reichweite von Experten auf 6700 Kilometer geschätzt wird. Ende Juli verkündete das Regime von Kim Jong-un nach einem weiteren Abschuss, die dabei verwendete Rakete könne das «gesamte US-Festland» erreichen – also auch Hawaii.

Wie nahe Nordkorea diesem Ziel tatsächlich schon gekommen ist, lässt sich kaum bestimmen. Doch die gut 7500 Kilometer von Pyongyang entfernte Inselkette im Pazifik stellt sich auf den Fall der Fälle ein. Hawaii ist der erste US-Bundesstaat, der Vorbereitungen trifft. Seit sieben Monaten bereitet man sich auf das Szenario vor, also schon lange, bevor der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea in den letzten Tagen eskalierte.

«Die Bevölkerung hätte nur etwa 15 Minuten Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen.»Vern Miyagi, Notfallbehörde Hawaii

Würde Nordkorea tatsächlich eine Rakete mit Atomsprengkopf in Richtung der beliebten Ferieninseln abfeuern, bliebe den Hawaiianern nur wenig Zeit zum Reagieren. «Vom Abschuss bis zum Einschlag würde es schätzungsweise 20 Minuten dauern», sagte Charles Anthony vom Verteidigungsdepartement des Bundesstaates zu CNN. Zählt man die fünf Minuten ab, die das Militär zur Einschätzung der Raketenflugbahn braucht, hätte die Bevölkerung nur noch etwa 15 Minuten Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. «Das ist nicht viel, aber genug, um eine Chance zum Überleben zu haben», sagte Vern Miyagi.

Im Büro der hawaiischen Notfallbehörde: Vern Miyagi (links) und sein Chef diskutieren über die Nordkorea-Gefahr. (Bild: Keystone)

Miyagi arbeitet für die hawaiische Notfallbehörde. Diese versucht sich gerade an der Wiedereinsetzung eines Warnsystems, ähnlich den Alarmsirenen während des Kalten Krieges. Die letzten Tests solcher Systeme wurden in den 80er-Jahren durchgeführt. Die Sirenen würden von einem Zivilschutzbunker aus ausgelöst, der sich unter den Steinen des Diamond-Head-Vulkankraters nahe Waikiki befindet.

Umfassender Notfallplan

Normalerweise werden von dort Hinweise auf Hurrikane, Erdbeben, vulkanische Aktivitäten oder Überschwemmungen gesammelt, die Hawaii immer wieder heimsuchen. Neu steht die Gefahr eines nordkoreanischen Atomangriffs ganz oben auf der Liste.

Von hier aus werden die Hawaiianer gewarnt: Zivilschutzbunker unter dem Diamond-Head-Vulkankrater. (Bild: Keystone)

Hawaii hat aber einen noch viel umfassenderen Notfallplan für seine über 1,4 Millionen Einwohner vorgesehen. Die Arbeiten daran sind voll im Gang. Einer der wichtigsten Aspekte des Plans ist die Aufklärung der Bevölkerung. Dazu werden unter anderem Flugblätter und ein Warnsystem für Mobiltelefone entworfen. Den Menschen wird empfohlen, Notvorräte zu horten, die für 14 Tage reichen. Der Plan hat allerdings ein Problem: Es gibt nach dem Bevölkerungsboom in den 80er-Jahren viel zu wenig Schutzräume. Leute, die keinen Schutzraum aufsuchen können, sollen nach Möglichkeit in ein Gebäude flüchten, weg von Fenstern und Türen, rät die Behörde.

Die Bevölkerung geht mit der möglichen Gefahr unterschiedlich um. «Die Leute sagen entweder, weshalb sollen wir uns vorbereiten, wenn wir sowieso ausgelöscht werden? Oder, weshalb sollen wir uns auf etwas vorbereiten, was nie passieren wird?», erzählt Miyagi. Der pensionierte Generalmajor der US-Armee findet das fahrlässig. Denn sollte es zu einem Angriff kommen, würden Hunderttausende überleben, die sich nicht in der Nähe des Einschlagspunkts befinden. Und die müssten wissen, wie sie sich am besten vor radioaktivem Niederschlag schützen. «Die Leute sollen nicht in Panik verfallen, aber sie sollen sich vorbereiten», sagt Miyagi gegenüber CNN. Der Staat tue dasselbe.

Die Angst der Überlebenden

Mitsuko Heidtke schüttelt ungläubig den Kopf, als sie hört, dass Hawaii sich als erster US-Bundesstaat auf einen nordkoreanischen Atomangriff vorbereitet. Sie lebt auf der Hauptinsel Oahu, vor 72 Jahren war sie Augenzeugin der Atomexplosion im japanischen Hiroshima. Heidtke sass am 6. August 1945 in einem Zug, auf dem Weg zur Schule, als die Bombe detonierte. «Ich hatte noch nie so etwas Helles gesehen wie diesen Blitz. Dann sah ich die pilzförmige Wolke.» Sie stieg aus dem Zug und erlebte die schlimmsten Minuten ihres Lebens. «Es war schrecklich. Den Leuten hing die Haut von den Knochen. Sie rannten umher – und verbrannten.» Rund 70’000 Menschen wurden damals unmittelbar getötet. Auch Heidtkes Mutter, deren Leichnam die Tochter trotz tagelanger Suche nicht fand. Die 82-Jährige hätte nie gedacht, dass sie sich in ihrem Leben noch einmal mit einem Nuklearangriff befassen müsste. Sie sagt: «Diese Art von Bombe sollte nicht mehr gebraucht werden – niemals.» (wig/nlu)