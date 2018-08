US-Präsident Donald Trump hat erneut die Zinspolitik der US-Notenbank Fed kritisiert. «Ich bin nicht begeistert davon, dass er die Zinsen erhöht», sagte Trump am Montag der Nachrichtenagentur Reuters mit Blick auf den von ihm nominierten Fed-Chef Jerome Powell. Auf die Frage, ob er an die Unabhängigkeit der Notenbank glaube, sagte der Präsident, er glaube an eine Fed, die «das tut, was gut für das Land ist».

Als Reaktion auf das robuste Wachstum der US-Wirtschaft hatte die Fed den Leitzins in diesem Jahr bereits zwei Mal angehoben, allerdings nur sehr moderat. Zwei weitere Zinserhöhungen werden noch in diesem Jahr erwartet. Trump sieht die positive Entwicklung der US-Wirtschaft dadurch gefährdet.

Dass ein US-Präsident die Zinspolitik der Notenbank in Frage stellt, ist aber ein höchst ungewöhnlicher Vorgang. Die Fed ist in ihren Entscheidungen unabhängig. Trumps Kritik kann die Sorge auslösen, dass die Notenbank nicht entschieden genug gegen Inflation vorgehen könnte. Powell hatte indes Mitte Juli versichert, dass die Fed «politische Erwägungen nicht berücksichtigt».

Wichtige Unabhängigkeit der Notenbanken

Vor wenigen Wochen hatte Trump die US-Notenbank bereits einmal kritisiert. Dazu schrieb baz.ch/Newsnet-Chefökonom Markus Diem-Meier: «Das Vorgehen von Trump und seine Motive sind das perfekte Schulbeispiel, weshalb die Unabhängigkeit von Notenbanken so wichtig ist. Weil es für die Wirtschaft insgesamt verheerend sein kann, wenn sie ihre Leitzinsen nach den politischen Wünschen der gerade regierenden Partei richtet. Insbesondere wenn dieser Wunsch darin besteht, bei den nächsten Wahlen besser abzuschneiden.»

Trumps Vorgehen erinnert an das Verhalten des türksichen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Dieser hatte die türkische Notenbank zu einer Niedrigzinspolitik gedrängt, worauf es zu einem massiven Kursverfall des türkischen Lira kam.

«Die Spannungen zwischen Trump und China werden eskalieren» Star-Ökonom Roubini sagt im Interview, wie der Handelskrieg den weissen Arbeitern schadet, die der US-Präsident vorgibt zu schützen. (Abo+)

Trump schliesst Zugeständnisse an Türkei aus

Der US-Präsident äusserte sich im Interview auch zum Konflikt mit der Türkei. Er werde Erdogan nicht entgegenkommen, um eine Freilassung des US-Pastors Andrew Brunson zu erwirken. «Ich finde es sehr traurig, was die Türkei tut. Ich denke, dass sie einen schrecklichen Fehler begehen. Es wird keine Zugeständnisse geben.» Er möge die Türkei und habe bisher eine sehr gute Beziehung zu Präsident Recep Tayyip Erdogan gehabt. «Aber das kann keine Einbahnstrasse sein. Das ist für die USA nicht länger eine Einbahnstrasse.»

Trump sagte, seiner Meinung nach habe er mit Erdogan eine Abmachung gehabt. Demnach half Trump dabei, Israel zu überreden, eine türkische Bürgerin freizulassen. Im Gegenzug sei er davon ausgegangen, dass Erdogan Brunson freilassen werde. «Ich habe diese Person für ihn rausgeholt.» Jetzt erwarte er, dass Erdogan seinen Teil der Abmachung einhalte.

Von Korrektheit überzeugt

Auf Bedenken, dass die im Zuge des Konflikts verhängten Importzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei wirtschaftlichen Schaden auch in anderen Ländern anrichten könnten, entgegnete Trump: «Ich mache mir überhaupt keine Sorgen.» Er gehe in der Sache richtig vor.

Der Konflikt hatte in den vergangenen Wochen zu einem massiven Kursverfall der türkischen Landeswährung Lira geführt. Am Freitag hatten die Rating-Agenturen Moody's und S&P die Kreditwürdigkeit des Landes noch tiefer in die sogenannte Ramschzone herabgestuft. Türkische Behörden verdächtigen Brunson zu Unterstützern von Putschisten gehört zu haben. (ij/AFP)