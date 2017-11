«Ich hörte Schüsse, einen nach dem anderen»

Manhattan, New York. Es ist Dienstag, kurz vor 15.15 Uhr. John Williams ist gerade mit seinem Skateboard auf dem Weg zu einem Skaterpark. Dann hört er plötzlich Schüsse. «Zwei Frauen mit Kindern rannten auf mich zu und jemand schrie: ‹Er hat eine Pistole.›» Williams ist verunsichert. Zunächst entfernt sich der 22-Jährige vom Ort des Vorfalls, wie auch die zwei Frauen. Was Williams nicht weiss: Ganz in der Nähe ist ein Mann mit einem Pick-up-Truck auf einen Fussgänger- und Fahrradweg gefahren und hat acht Menschen getötet.

30 Sekunden später hört Williams fünf bis zehn Schüsse. «Einen nach dem anderen», sagt er. Williams kehrt um und geht auf die Schüsse zu, um zu sehen, was vor sich geht. «Ich sah einen Mann am Boden liegen mit dem Gesicht nach unten. Es sah aus, als sei er verletzt. Gleich neben ihm wurde ein anderer Mann festgenommen.» Er habe gekniet und sich nicht gewehrt.

Der Strassenblock an der Chambers Street wird schnell abgesperrt, Polizei und Feuerwehr sind vor Ort, Hubschrauber kreisen über der Gegend. Auf den Strassen stauen sich Tausende von Fahrzeugen. Wegen des Halloween-Fests sind zudem deutlich mehr Menschen auf den Strassen unterwegs als sonst.

Eine Karte von Manhattan. (1. November 2017) Bild: Tamedia

Als Eugene Duffy die ersten Schreie hört, denkt er zunächst an Halloween. «Ich dachte, vielleicht wurde jemand erschreckt», sagt er später zu CNN. «Aber dann merkte ich, man kann gar nicht so fest erschreckt werden, dass man so schreit, wie diese Leute schrien.» Dann sieht Duffy den weissen Pick-up-Truck und zwei Männer, die am Boden liegen. «Sie hatten Abdrücke von Reifen auf ihrem Körper. Man sah, dass sie nicht mehr am Leben waren.» Auch Duffy berichtet, er habe neun bis zehn Schüsse gehört.

Dutzende Schüler der High School und Schaulustige stehen an den Absperrungen. Wie ABC News berichtet, war es einer der Schüler, der den Moment gefilmt hat, als der Täter aus dem Pick-up-Truck stieg. Gemäss der Polizei war er mit einer Paintball-Pistole und einem Luftgewehr bewaffnet. Kurze Zeit später wurde er von der Polizei angeschossen und festgenommen.

Video appears to show suspect in NYC truck attack running outside of his vehicle and then being taken into custody https://t.co/IML42gnQN1 pic.twitter.com/dX8F6RcY9T — CNN (@CNN) October 31, 2017

(mch/sda)