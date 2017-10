In Washington geht die Angst um

Nicht zu wissen, was als Nächstes kommt: Das ist gerade die grösste Sorge der Politikerinnen und Politiker beider US-Parteien. Gestern wurde bekannt, dass Donald Trumps ehemaliger Wahlkampfmanager Paul Manafort und ein weiterer Berater wegen Finanzbetrug, Steuerhinterziehung und Verschwörung angeklagt werden und sich den Behörden stellten. Jetzt fragen sich alle, wer als Nächstes dran sein könnte. Die einzige Person, die Kontrolle über die Situation hat, Sonderermittler Robert Mueller, gibt keinerlei Hinweise auf seinen nächsten Schritt.

Mueller hat mit seinem Vorgehen aber gezeigt, dass er wenn nötig gewillt ist, jeden Stein umzudrehen und alle verfügbaren rechtlichen Mittel auszuschöpfen. Amerikanische Rechtsexperten rechnen damit, dass seine Untersuchung mit grösster Wahrscheinlichkeit zu weiteren Anklagen in der Russland-Affäre führen wird.

Stellt sich dem FBI: Trumps ehemaliger Wahlkampfmanager Paul Manafort.

Donald Trump selbst scheint davon nicht direkt betroffen zu sein, weil in der Anklageschrift gegen Manafort nichts über eine Zusammenarbeit von seinem Team mit Russland steht. Trotzdem befürchten die Demokraten, dass Trump versuchen könnte, die Untersuchung stillzulegen. «Der Präsident darf sich unter keinen Umständen und in keinster Weise in die Arbeit des Sonderermittlers einmischen», sagte Chuck Schumer, Fraktionschef der Demokratischen Partei im Senat, in einem Statement. Wenn es doch passiere, müsse der Kongress unmissverständlich darauf reagieren und dafür sorgen, dass die Untersuchung fortgesetzt werde. Sein Senatskollege Mark Warner forderte beide Parteien auf, dem Präsidenten klarzumachen, dass Begnadigungen für Mitarbeiter und ihn selbst nicht akzeptiert würden.

Es gebe «keine Absicht oder Pläne», beim Posten des Sonderermittlers etwas zu ändern, liess das Weisse Haus verlauten. Doch diesen Beteuerungen trauen die Demokraten nicht. Sie haben im Senat zwei Gesetze eingebracht, mit denen Mueller geschützt werden könnte bei Trumps Versuch, ihn zu feuern. Solange vom Weissen Haus keine unmittelbare Gefahr für den unabhängigen Ermittler ausgeht, werden die Republikaner die Gesetze aber nicht durchwinken.

2/ In light of today’s indictments we must continue to support and allow the integrity of the process to work