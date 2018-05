Iran sieht Chance für Fortsetzung des Atomabkommens

Der Iran hat das Treffen in Wien zum Atomabkommen als positiv und vielversprechend bezeichnet. Nach dem Ausstieg der USA hätten die verbliebenen Unterzeichner des Abkommens dem Iran versichert, dass sie an der Vereinbarung festhalten wollten, sagte Vizeaussenminister Abbas Aragchi am Freitag.

Sie hätten ausserdem erklärt, dass der Iran seine Verpflichtungen aus dem Abkommen erfüllt habe, sagte Araghchi.

Begrenzung der Urananreicherung läuft aus

Das Wiener Atomabkommen von 2015 ist von den fünf Veto-Mächten im Uno-Sicherheitsrat – China, Frankreich, Grossbritannien, Russland und den USA – sowie Deutschland unterzeichnet worden. Es soll verhindern, dass der Iran Atombomben baut. Im Gegenzug wurden dem Land wirtschaftliche Erleichterungen in Aussicht gestellt.