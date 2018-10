«Ivanka wäre als UNO-Botschafterin eine Wucht»

US-Präsident Donald Trump hat seine Tochter Ivanka einmal mehr in höchsten Tönen gelobt – und sie sogar für einen diplomatischen Spitzenposten ins Spiel gebracht. Als neue US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen wäre seine Tochter eine «Wucht», sagte Trump am Dienstag im Weissen Haus. «Das hat nichts mit Vetternwirtschaft zu tun.» Vetternwirtschaft würde man ihm aber vorwerfen, sollte er Ivanka für den Posten bei der UNO nominieren.

Zuvor hatte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Trump sagte, für die Nachfolge der Spitzendiplomatin seien «viele Leute» im Gespräch.

Seine Tochter allerdings stellte umgehend klar, dass sie keine Ambitionen auf den Posten habe. «Es ist eine Ehre, an der Seite von so vielen grossartigen Kollegen im Weissen Haus zu dienen, und ich weiss, dass der Präsident einen hervorragenden Ersatz für Botschafterin Haley nominieren wird», schrieb sie im Kurzbotschaftendienst Twitter. «Der Ersatz werde nicht ich sein.»

It is an honor to serve in the White House alongside so many great colleagues and I know that the President will nominate a formidable replacement for Ambassador Haley. That replacement will not be me.